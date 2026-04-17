全中運射箭》南市金城國中複合弓隊史首金！林姿璇卻連兩天淚灑賽場

林姿璇（右起）與吳柏玓在全中運奪金。（台南市體育局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕115年全國中等學校運動會提前登場的射箭賽事，台南市金城國中在嘉義傳回捷報，「芋頭」林姿璇與吳柏玓聯手混雙突圍，摘下隊史22年來首面複合弓金牌，緊接著國女複合弓個人再添1銀，但好勝心強的她卻連續兩天淚灑賽場，自責應該表現更好。

本屆全中運射箭賽事，讓林姿璇心情如同洗三溫暖，原本準備在國女複合弓團體突破去年最佳銀牌戰績，沒想第1場就意外以0：6不敵台北市北安國中；還好林姿璇忍住失望心情，混雙與搭檔吳柏玓一路連勝宜蘭南澳國中、台北市義學國中和台東東大體中，順利晉金牌戰，終以155：149力退新竹縣湖口國中，為2004年成立的金城國中射箭隊摘下首面全中運復合弓金牌。林姿璇與吳柏玓從今年總統盃、青年盃加上全中運，已奪下連三站冠軍，只是全隊歡欣鼓舞時，國三的她卻眼眶泛紅說：「團體賽教練要我帶領兩位學妹，但沒能做到…。」

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林姿璇因為157公分、45公斤的袖珍身材經常拉不滿反曲弓，被輔導轉到複合弓，沒想到表現格外出色，今年全中運個人賽成績一路領先，連續打敗南投旭光國中、新北市義學國中、桃園市永豐高中和台北市北安國中後，成功闖進金牌戰。只是面對排名賽落後她6分的東大體中江祤妃，林姿璇力拚至最後以137：140「銀恨」，讓她再度淚灑賽場，教練陳能陞仍肯定其平時訓練努力又認真，「很可惜，金牌戰壓力太大，成績也受到影響，如果正常發揮，應該有很大機會。」

緩和心情後，林姿璇直言，確實還有許多要加強的地方，「覺得動作沒做好，後手會一直鬆，包括排名賽跟團體賽，還有剛剛都是這樣的毛病，我都瞄在下面然後鬆掉反而射了10分，這部份有點幸運，但將來還是得再好好訓練才行。」

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