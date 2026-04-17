花式滑輪溜冰》清大學霸林宜學短曲衝第一 期許碩班運科研究變更強

林宜學。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026台灣國際花式滑輪溜冰公開賽在新竹縣竹北國民運動中心進行，個人花式項目分齡預賽，2025年亞錦賽金牌林宜學於成年男子組短曲跳出68.45分高分，暫居分組第一；「名門之後」王曉晞抱病上場，期待長曲能有更佳表現。

今年賽事共有澳洲、義大利、南韓、日本、印度、俄國、烏克蘭、奈及利亞及地主台灣等9國、逾200名選手角逐。來自清華大學的林宜學，不但是動力機械工程系高材生，今年還將攻讀碩士班，期許持續「產學結合」，運用運動科學來研究滑輪溜冰，「我一直以來都希望做到這件事，運科這幾年無論在籃球、棒球都很紅，但在滑輪上比較少，我算比較早在做的。」擁有專業與學能的林宜學，把多視角、單視角的影片輸入電腦做分析或訓練，甚至生成更好的版本，「因為我是研究員也是選手，兩邊的語言我都懂，期許能當中間的橋樑，幫助這個環境越來越好。」

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來自桃園市平興國中的王曉晞，短曲繳出21.73分，個人花式自由型青少年組暫排第3， 前陣子感冒而喉嚨沙啞的她認為，其實表現還可以更好，「這次旋轉難度有提高，目標是超越全國運動會的51.21分，希望長曲把動作做得更流暢一點，至少拿到個七、八成分數。」

王曉晞的母親是知名國手王筱筑，曾在2010年廣州亞運為台灣奪下一面金牌，她表示雖然很幸運，有個這麼厲害的媽媽，但大家對她的期待也特別高，「沒有達到一定的成績會有壓力，但其實媽媽對我很好，教學不會很嚴厲，而且幾乎每天開車載我跟學生從桃園到台北練習，真的很辛苦。」

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