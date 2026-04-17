中職》聯盟37年最年輕首轟滿貫 樂天大物斬斷台鋼4連勝

何品室融生涯首轟滿貫全壘打。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕樂天桃猿大物何品室融今天擊出中職史上最年輕的生涯首轟即滿貫，加上王牌投手威能帝復出5局無自責分的好投，終場以6：3中斷3連敗，同時斬斷台鋼4連勝。

樂天開賽就突破台鋼洋投坎南，首局靠成晉、陳晨威和林泓育3安串聯，攻下2分。4局上，樂天雙安再靠台鋼失誤攻佔滿壘，何品室融擊出滿貫砲，猛攻4分大局，他以20歲211天刷新1999年5月21日統一獅蔡青峰的22歲226天，成為史上最年輕生涯首轟即滿貫砲的打者。

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台鋼洋投坎南先發投107球，7局被敲10支安打，失掉6分（5分自責），苦吞開季2連敗。

樂天王牌威能帝暌違20天登板，開賽13上13下，5局下才被王柏融敲首安，原本威能帝讓劉時豪揮空化解危機，但因為捕手張閔勛暴傳一壘形成不死三振，台鋼攻佔一、三壘，加上三壘手曾冠傑攔不下來郭永維的三壘滾地球，讓威能帝中斷跨季連續30局無失分紀錄。

威能帝76球投5局，僅被敲2安，失掉1分非自責分，勇奪本季首勝，防禦率0。台鋼在6局下攻佔滿壘，靠王柏融的觸身球追回1分，最終無力反攻，中斷4連勝，未能挑戰隊史最長的6連勝。

何品室融生涯首轟滿貫全壘打。（記者李惠洲攝）

何品室融生涯首轟滿貫全壘打。（記者李惠洲攝）

威能帝。（記者李惠洲攝）

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