中職》勝騎士強投+岳政華豪打 兄弟躲過尷尬紀錄

勝騎士（左）與岳政華（右）擊掌。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟開季戰績2勝10敗暫居墊底，今天全隊將士用命，靠洋投勝騎士繳6局失2分優質先發領軍，加上黃韋盛開轟、岳政華關鍵長打和外野美技守備助陣，最終兄弟就以5：3擊敗味全龍進帳本季第3勝，避免刷新1998年開季最快11敗的隊史不名譽紀錄。

龍隊快腿郭天信首局首打席敲安，隨後成功盜上二壘，本季第7盜出爐持續領先群雄，同時他締造跨季連續22次盜壘成功的紀錄新猷，原紀錄是陳瑞振在1998至99年的跨季連續21次盜壘成功；郭天信自去年5月23日起，至今天開賽盜破紀錄。

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郭天信盜破紀錄，隨後在場務和味全龍球團工作人員協助下，將這個極具紀念意義的二壘壘包拔起以供留存。

2局下龍隊發動攻勢，一出局後李凱威挨觸身球上壘，曾聖安擊出安打形成一、三壘有人，隨後曾聖安盜上二壘，蔣少宏適時安打帶有2分打點取得領先。

4局上兄弟反攻，一出局後陳俊秀選到保送，許基宏二壘安打和江坤宇適時安打追回1分，6局上兄弟靠黃韋盛轟陽春砲追平比分，本季個人首轟出爐，隨後在兩出局一、三壘有人情況下，岳政華適時擊出2分打點二壘安打反超前，兄弟取得4：2領先。

岳政華不但打擊立大功，中外野守備更上演六星級美技拯救球隊，6局下龍隊進攻，兩出局二壘有人，李凱威擊出中外野強勁平飛球，岳政華撲接沒收可能形成的安打球，攻守俱佳獲選單場MVP。

7局上兄弟再靠保送、對方三壘手劉基鴻接球失誤和內野滾地球追加保險分，最終凱旋而歸，9局下李凱威轟陽春砲也無法逆轉戰局。

勝騎士用72球先發6局，被敲出6支安打另有5K和1次觸身球，失2分都是責失拿下本季首勝，相隔366天再奪勝投，他自去年加盟兄弟至今，跨季43.1局投球都沒有投出四壞保送，控球相當精準。

勝騎士。（記者塗建榮攝）

岳政華。（記者塗建榮攝）

岳政華。（記者塗建榮攝）

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