中職》統一獅9：5勝富邦悍將 李丞齡重回職棒首獲單場MVP

李丞齡敲出安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天在主場新莊與統一獅形成打擊大戰，統一靠比賽後段重擊富邦牛棚，先於7局上拿回領先，再於8局上拉開比數，以9：5力挫富邦拿下3連勝，李丞齡5打數2安打2打點還跑回1分，重回職棒後首次獲選單場MVP，生涯2次MVP都拿在新莊。

富邦2局下先有斬獲，邦力多率先安打，為富邦達成接手球隊後第1萬支安打里程碑，葉子霆二壘安打、林岱安內野滾地球、張洺瑀安打都有打點，富邦3：0先持得點；統一3局上還以顏色，陳聖平二壘安打加二壘手失誤讓陳重羽跑回本壘得分，田子杰內野安打也有打點，統一追成2：3只差1分。

請繼續往下閱讀...

統一4局上攻勢再起，林培緯、李丞齡連續安打扳平比數，陳聖平高飛犧牲打助統一4：3首次超前，5局上蘇智傑安打送回第5分；富邦5局下反撲，范國宸轟出飛出新莊球場的超大號2分彈，不僅一棒為富邦追平比數，他也以本季第5轟在全壘打榜獨走。

富邦雖於第6局啟動牛棚，仍擋不住統一前仆後繼的攻勢，統一先於7局上2出局後靠李丞齡安打以6：5分拿回領先，再於8局上2出局後靠林泓弦安打、林子豪二壘安打、林培緯安打各添1分，把領先擴大為9：5。

李丞齡於2023年季中因為自我管理不佳被移出60人名單，季後以生涯規劃為由自請離隊，去年2月通過測試重回球隊，去年出賽8場、13打數僅有1安、打擊率0.077，今年開季進入一軍名單，出賽8場、21打數8安打、打擊率0.381，前次獲選MVP是2022年6月1日，也在新莊對富邦。

李丞齡敲出安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

統一獅林子豪敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法