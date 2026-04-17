中職》撿到史上最年輕首轟滿貫紀念球 台鋼球迷超大方

何品室融生涯首轟滿貫全壘打。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕樂天桃猿20歲大物何品室融今化身核彈頭，4局上夯出史上最年輕的生涯首轟即滿貫，帶領急凍的打線猛攻本季最多的11安，助隊以6：3斬斷台鋼雄鷹4連勝。

4局上，何品室融在1好2壞強拉擊球，夯出右外野大牆，生涯首轟就是滿貫全壘打，刷新1999年統一獅蔡青峰史上最年輕（22歲226天）生涯首轟即滿貫砲的紀錄。

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何品室融坦言，去年二軍也沒打過全壘打，前次正式賽事開轟可能是高中的王貞治盃，自己也滿意外球會飛出去，「其實當下就只想把球打起來，不想再失去得分的機會。」

何品室融開季5場無安打，在12日猛打賞後，連同16日起扛下開路先鋒，已連續4場敲安，打擊率回升至近2成。樂天總教練曾豪駒表示，何品本來就有這個能力，希望這一轟能帶給他更大的信心，往後有更好的表現。

澄清湖宛如何品室融的福地，去年的生涯首安也在這座球場誕生，幸運的是首轟球是右外野的台鋼家庭球迷接到，大方歸還，只有希望賽後能當面跟何品室融加油打氣，祝壽星妹妹生日快樂，樂天球團人員安排雙方見面，也主動送上何品的簽名球。

何品室融開心地說，「謝謝台鋼球迷，原本想說拿不回來就算了。」同時也笑說，其實自己的首安球也不知道跑哪了，「可能我媽媽有媽媽收起來，首安、首轟這些紀錄很重要沒錯，但是我想可以做更好，像百安之類的，這種感覺比較有價值。」

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