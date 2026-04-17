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中職》李丞齡重回球隊後首獲單場MVP 林岳平難掩「喜餅」笑容

2026/04/17 22:45

統一獅李丞齡。（記者陳志曲攝）統一獅李丞齡。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅今天靠第7、8局共得4分拉開比數，在打擊大戰中以9：5力挫富邦悍將拿下3連勝，李丞齡5打數2安打跑回1分，還貢獻首次扳平、再次領先共2分重要打點，重回職棒後首次獲選單場MVP，生涯2次MVP都拿在新莊。

兩隊前打完5局以5：5戰成平手，獅隊7局上先靠李丞齡適時安打以6：5拿回領先，讓總教練林岳平難掩招牌的「喜餅」笑容，8局上再靠4支安打灌進3分奠定勝基。林岳平表示，每個人打回分數他都很開心，目前這個陣容不會太苛責，希望選手帶著這樣的氣勢與活潑的樣子去比賽。

李丞齡4局上擊出二壘安打助獅隊3：3扳平，7局上又敲安打助獅隊以6：5拿回領先，林岳平認為，李丞齡相較去年剛歸隊有不一樣的心境，對從事棒球事業也有不同的思維，「他以前比較『大形』（台語），現在比較謹慎，今年如果照這樣表現，會有他的一席。」

李丞齡於2023年季後一度離開中職，去年2月通過測試重回球隊，今年開季進入一軍名單，本季打擊率高達0.381，前次拿MVP是2022年6月1日，也在新莊對富邦，「我知道啊，也在這裡，這次拿MVP蠻感動的，感謝總教練給我機會，出去又回來，保持享受每次揮棒的感覺。」

李丞齡指出，感謝過去的自己那麼魯莽，以前的他是很不好的示範，現在知道要更努力，雖然現在帳面上的結果好像都是好的，自己很清楚還不到很好，「我的角色不是前段班的先發選手，現在外野的狀況不是很好，有機會上場就盡可能幫助球隊。」

統一獅總教練林岳平。（記者陳志曲攝）統一獅總教練林岳平。（記者陳志曲攝）

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