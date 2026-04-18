MLB》李灝宇升上大聯盟、先發棒次出爐！老虎正體中文強調來自台灣

老虎將李灝宇升上大聯盟。（取自老虎官方X）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天對戰紅襪賽前正式將23歲台灣怪力男李灝宇升上大聯盟，成為繼鄭宗哲之後，台灣第19位登上大聯盟的球員，也是第7位登上大聯盟的野手，更是平鎮高中隊史上大聯盟的第一人。

目前為老虎農場第6名新秀的李灝宇，上季在3A出賽126場，打擊三圍.243/.342/.406、攻擊指數0.748，敲出14轟、61分打點，wRC+106。休季李灝宇被放進40人名單、參加大聯盟春訓，還被大聯盟官網評為10大潛力新秀三壘手第3名。

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李灝宇原先入選經典賽台灣隊，然而在日本宮崎進行官辦熱身賽時，遭遇左側腹肌拉傷，最終遺憾退賽。本季李灝宇先在1A進行3場復健賽，回到3A後，李灝宇目前出賽6場，打擊三圍.154/.185/.269、攻擊指數0.454，敲出1轟、4分打點。由於明星工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）進入10天傷兵名單，老虎也決定從3A叫上李灝宇。

今天老虎將要作客對決紅襪明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），李灝宇被拉上大聯盟後也馬上進入先發陣容，擔任第8棒三壘手，背號「50」號。而今天老虎官方社群也特別用心，以正體中文表示：「從台灣到MLB，歡迎來到大聯盟，灝宇！」另外還以李灝宇的名字諧音向球迷打招呼：「hao-yu doin’」

From Taiwan to the Major Leagues



Welcome to The Show, Hao-Yu!



從台灣到MLB



歡迎來到大聯盟，灝宇！ pic.twitter.com/qzdzCzbMUa — Detroit Tigers （@tigers） April 17, 2026

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