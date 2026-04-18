MLB》為何拉上本季3A打擊率0.154的李灝宇？老虎主帥點出關鍵狂讚

李灝宇升上大聯盟，賽前在芬威球場進行守備練習。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎23歲台灣怪力男李灝宇今天正式被叫上大聯盟，成為史上第19位登上最高殿堂的台灣選手，他也馬上將在面對紅襪的比賽中擔任先發第8棒三壘手，老虎總教練辛奇（A. J. Hinch）賽前受訪，也透露選擇拉上李灝宇的原因。

由於明星工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）因左髖部／腹部發炎進入10天傷兵名單，老虎今天選擇從3A叫上李灝宇來支援。總教練辛奇表示：「我們很期待李灝宇在大聯盟試試身手。他是個好球員，過去兩年春訓都在大聯盟營。他擊球很紮實，守備也很棒。現在他生涯初登場，就能站上這項運動其中一座聖殿球場。」老虎今天將前往紅襪主場作戰，也就是著名的芬威球場，過去有林子偉、張育成等台灣名將效力紅襪，台灣球迷絕不陌生。

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而在3A的內野選項中，還有在40人名單且已在2024年上過大聯盟的榮格（Jace Jung），還有27歲新秀克魯茲（Trei Cruz），但為何選擇拉上李灝宇？辛奇指出與賽程有關，「考量他是右打，加上接下來12場比賽有6場會面對左投，他很可能會在這些比賽中上場。」今天老虎將面對紅襪明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）。

右打的李灝宇面對左投的能力無庸置疑，去年在3A出賽126場，面對左投打擊率為0.299、攻擊指數0.919；對右投則是打擊率0.228、攻擊指數0.702。辛奇表示，是否讓李灝宇在對陣右投的時候先發還不一定，「但我們可以靈活調度。總之賽程安排以及他在場上的能力，是我們決定拉他上來的原因。」

李灝宇因經典賽官辦熱身賽遭遇左側腹肌拉傷，今年球季較晚開季，並先在1A打了3場復健賽後才回到3A，目前李灝宇在3A出賽6場，打擊三圍.154/.185/.269、攻擊指數0.454，仍在尋找手感。不過辛奇認為，李灝宇的打擊內容遠比帳面數據出色，「他的揮棒狀況比實際數據看起來更好，擊球品質不錯，選球也很棒，這對從3A銜接到大聯盟非常關鍵，要確保你攻擊正確的球。」

雖然主要面對左投先發，但老虎相當重視李灝宇的守備，因此仍有望在對右投時獲得些許上場時間。辛奇特別讚賞李灝宇：「他幾乎什麼球都能處理。大家可能會把焦點放在他的擊球初速與長打能力，但我很喜歡他整體的表現。他的比賽節奏很好，能完成雙殺，在內野兩個位置的第一步啟動也非常出色。」

老虎後天預計由明星左投瓦德茲（Framber Valdez）先發，通常瓦德茲先發時會由麥金斯崔擔任二壘手，如今麥金斯崔進入傷兵名單，李灝宇有望在後天頂替先發二壘手的任務。談到麥金斯崔的狀況，辛奇表示：「他現在身體狀況很疲憊，我們不想勉強用他，也希望他能盡快回歸。我們會再進一步評估，今天看起來有比較好一些，但確實需要時間恢復。」

李灝宇升上大聯盟，賽前在芬威球場進行守備練習。（法新社）

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