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MLB》率天使奪唯一世界大賽冠軍的安打王 傳奇外野手過世享年53歲

2026/04/18 07:29

天使傳奇球星安德森過世，享年53歲。（取自天使官方X）天使傳奇球星安德森過世，享年53歲。（取自天使官方X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天迎來沉痛消息，曾率領天使奪下隊史唯一1座世界大賽冠軍的傳奇外野手安德森（Garret Anderson）今天與世長辭，享年53歲。

安德森於1990年選秀第4輪中選，1994年於當時的加州天使隊登上大聯盟，17年大聯盟生涯有15年效力天使，是天使名人堂成員，也被公認為是天使隊史最偉大球星之一。安德森在2002年繳出打擊率0.306、全隊最高123打點的成績單，幫助天使以外卡之姿晉級季後賽，並一路勇闖世界大賽，最終擊敗邦茲（Barry Bonds）領軍的巨人，奪下隊史唯一1冠。

安德森17年大聯盟生涯入選3屆全明星賽，也拿過2003年明星賽MVP與全壘打大賽冠軍，累積打擊率0.293、287轟、1365分打點，最後兩個球季分別效力勇士與道奇。其中他保有多項天使隊史紀錄，包含2013場出賽、2368支安打、3743個壘打數、796支長打、489支二壘安打、8支滿貫砲與1292分打點，得分1024分隊史第2，272轟隊史第3。

天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）在聲明中表示：「天使球團為我們最受愛戴的代表性球員之一，安德森的離世感到悲痛。他在15個球季中一直是球隊核心，在外野與休息室的沉穩氣質，率領天使邁入持續成功的世代。他的專業態度、風範與忠誠，無論在球場內外，都讓球迷永遠銘記。他對這項運動的熱愛與尊重無可衡量。」

天使現役當家球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）也在社群發文悼念：「安德森是天使隊史很重要的一部分，也激勵許多披上這件戰袍的我們，我會為他的家人祈禱與祝福。」天使球隊表示，本季剩餘賽事將於球衣上縫製紀念布章，並在今天賽前進行默哀與播放致敬影片。

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