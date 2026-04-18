MLB》道奇最火燙「4割男」還是大聯盟三冠王！官網：驚奇指數滿分

帕赫斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇誓言3連霸，開季至今14勝4敗位居大聯盟王座，然而陣中最火燙的打者並非日本巨星大谷翔平，而是古巴25歲新星外野手帕赫斯（Andy Pages），本季他的超狂表現，也被大聯盟官網點名是一大驚奇。

帕赫斯曾在去年世界大賽G7完成一次關鍵美技接殺；但在進攻端卻相當低迷，季後賽51打數僅4安、打擊率0.078。不過今年帕赫斯不僅擺脫低潮，甚至全面進化，目前出賽18場狂敲27安，打擊三圍.409/.451/.697、攻擊指數1.148，外加5轟，其中安打、打擊率都是大聯盟之冠，打點也並列第一，在這條星光熠熠的道奇打線中成為最大亮點。

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大聯盟官網撰文盤點今年開季投、打各7項驚奇數據，同時還設定1到10分的「驚奇指數」，其中帕赫斯的0.409打擊率與20分打點，都獲得滿分10分。

官網進一步分析，雖然帕赫斯目前0.409的打擊率，有賴於他BABIP（場內球安打率）為高到驚人的0.512，但這並非全然憑運氣。本季帕赫斯的擊球品質大幅提升，截至最近一次出賽，他的強勁擊球率（Hard-Hit Rate）位居聯盟PR96，而這也反映在他0.310的預期打擊率（xBA）上。

官網指出，上述數據也進而轉化成帕赫斯在得點圈時的成功，本紀帕赫斯至今出賽18場狂敲20分打點，已經快要達到他去年86分打點的四分之一。

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