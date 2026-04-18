MLB》李灝宇大聯盟首秀夯暴力擊球！發生暴傳失誤、老虎延長賽落敗

李灝宇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕23歲台灣怪力男李灝宇，今天被老虎拉上大聯盟，成為台灣第19位登上大聯盟的球員。今天上大聯盟後立刻進入先發打線對決紅襪，可惜3打數0安打，而老虎打線也遭到封鎖，最終延長賽10局遭紅襪1：0說再見。

李灝宇今擔任先發第8棒三壘手，3局上迎來大聯盟生涯首打席，鎖定一顆內角高91.7英哩速球出棒，敲出右外野飛球出局。5局上第2打席，李灝宇逮中91英哩速球，咬得相當紮實形成中外野強勁平飛球，可惜最終在警戒區前遭接殺，這球擊球初速達101英哩（162.5公里），飛行距離376英呎。

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Welcome to the show, Hao-Yu Lee （2023 Salt River Rafters）.



In 13 games with the Rafters in 2023, Lee hit .265 with 13 hits including three extra base hits. Lee is playing third base for the Tigers and batting eighth tonight. Lee becomes just the second active player currently in… pic.twitter.com/gMNjE6kiEf — MLB's Arizona Fall League （@MLBazFallLeague） April 17, 2026

7局下2出局後，李灝宇迎來生涯第一個守備機會，紅襪明星外野手杜蘭（Jarren Duran）打成中間方向軟弱滾地球，李灝宇搶在游擊手前面處理並傳向一壘，可惜仍形成內野安打。下一棒瑞法拉（Ceddanne Rafaela）再把球打往三壘，李灝宇成功處理刺殺打者。

8局上李灝宇第3打席，被一顆內角壓線90.9英哩伸卡球凍結三振。9局下李灝宇面對史托瑞（Trevor Story）的滾地球，傳球發生暴傳形成失誤，下一棒杜蘭再找上李灝宇，所幸這次李灝宇回穩將他刺殺出局。

雙方今天上演投手戰，老虎先發投手、2018年狀元郎麥茲（Casey Mize）主投6.2局被敲3安無失分、飆7K與1保送；紅襪明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）更是繳出8局無失分超優質先發，僅被敲2安、投出4次三振與1保送。 兩隊第9局都未能有所突破，進入延長賽。

10局上老虎沒能得分，10局下老虎終結者維斯特（Will Vest）遭代打的吉田正尚敲出再見安打，以0：1落敗。老虎打線此役全場只敲出4支安打，韓裔工具人瓊斯（Jahmai Jones）貢獻2安，而李灝宇3打數0安打，吞下1次三振，大聯盟首安再等等；守備方面則有1次失誤。

李灝宇。（法新社）

李灝宇。（美聯社）

李灝宇。（美聯社）

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李灝宇。（法新社）

李灝宇。（美聯社）

李灝宇。（美聯社）

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