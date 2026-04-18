MLB》洋基102億塞揚王牌柯爾飆速154公里！4.1局猛飆3K挨轟失3分

柯爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）今天在2A迎來今年球季首場復健賽，面對費城人2A先發4.1局失3分。

柯爾在2019年季後與洋基簽下9年3.24億美元（約101.9億新台幣）合約，曾在2024年季後跳出合約的他，最終仍選擇沿用剩下4年1.44億美元約續留條紋軍。2023年柯爾奪下美聯塞揚獎，但近年飽受傷病困擾，去年因手肘傷勢動韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術）整季報銷。

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今年柯爾有望在5月下旬或6月初重返先發輪值，春訓也進行過2次先發。今天柯爾迎來開季後首場復健賽，面對費城人2A主投4.1局用44球有36顆好球，被敲出3支安打包含一發2分砲，失掉3分責失分，投出3次三振與1次保送，防禦率6.23。根據美媒指出，柯爾今天的直球球速落在92-96英哩（約154.5公里）。

另外，洋基金手套游擊手沃爾普（Anthony Volpe）今天也在2A參加復健賽，預計將於2A再打1場後前往3A報到；至於明星左投羅冬（Carlos Rodon）也將於明天前往2A，屆時會先進行一次實戰投打練習（Live BP），之後才會正式開始復健賽。

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