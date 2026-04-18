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MLB》洋基火球少主6局飆6K好投！條紋軍「神代打」夯超前轟退皇家

2026/04/18 10:36

施利特勒。（法新社）施利特勒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場展開與皇家系列戰，25歲火球少主施利特勒（Cam Schlittler）先發6局飆6K無責失分好投，儘管洋基一度遭追平，但靠著代打麥克曼恩（Ryan McMahon）8局下超前轟當英雄，終場4：2氣走皇家。

洋基此役靠著超火燙的「米飯哥」萊斯（Ben Rice）2分砲、本季第6轟先馳得點；而施利特勒今天先發6局僅被敲出3支安打，飆出6次三振，另有2次保送，失掉1分非自責分，幫助洋基6局打完以2：1領先皇家，施利特勒有望奪下本季第3勝。

然而8局上洋基推出火球男多法爾（Camilo Doval ），他在2出局後被皇家重砲帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）敲出陽春砲，洋基遭到追平。8局下2出局一壘有人，洋基靠著代打的麥克曼恩本季首轟再度超前，9局上終結者貝納（David Bedner）登板關門，收下本季第6次救援成功。

施利特勒今天6局優質先發但無緣第3勝，多法爾紀錄上吞本季第2次救援失敗，但也收下本季首勝。至於敲出本季首轟的麥克曼恩，賽前打擊率僅0.119且沒有長打，今天卻上演神代打當英雄，也幫助洋基拿下本季第11勝，目前以0.5場勝差落後美東龍頭光芒。

麥克曼恩。（法新社）麥克曼恩。（法新社）

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