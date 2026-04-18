NBA附加賽》班切羅25分領軍大勝黃蜂 魔術奪第8種子首輪對決活塞

班切羅。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA東部附加賽最後一戰今登場，魔術先發5人得分都超過雙位數，班切羅（Paolo Banchero）貢獻25分，以121：90大勝黃蜂，勇奪第8種子，連三年挺進季後賽，將在首輪強碰頭號種子活塞。

魔術本季以45勝37敗作收拿下第8名，在附加賽首戰不敵七六人，無緣提前晉級，黃蜂前役一路與熱火鏖戰至延長賽，靠小波爾（LaMelo Ball）的致勝上籃以1分差氣走熱火，兩隊例行賽4度交手，黃蜂握有3勝優勢。

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上戰命中率不佳的班切羅（Paolo Banchero）今開賽就有不俗手感，單節7投5中拿下12分，率領魔術帶著38：16領先進入次節，黃蜂首節團隊命中率僅25%，第二節仍沒有太大起色，魔術則在主場狂轟猛炸，打完前兩節握有68：37優勢，上半場攻防俱佳，命中率高達61%，班切羅拿下16分，卡特（Wendell Carter Jr.）與蘇格斯（Jalen Suggs）各有12分。黃蜂以米勒（Brandon Miller）12分最佳。

上半場只拿下2分的小波爾易籃後開始輸出，第三節單節拿下21分，不過魔術仍多點開花持續維持一定優勢，帶著102：71領先進入決勝節，末節雙方都陸續走馬換將，勝負提前定調。

班切羅17投9中拿下25分、5籃板、6助攻，華格納（Franz Wagner）挹注18分，卡特16分，班恩（Desmond Bane）進帳13分，蘇格斯12分。

黃蜂力拚自2016年後再度進軍季後賽夢碎，今團隊命中率僅33.7%，例行賽引以為傲的外線也熄火，三分球45投12中，命中率不到3成，小波爾拿下23分，布里吉斯（Miles Bridges）進帳15分。

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