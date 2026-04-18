MLB》大谷翔平長打+雙安棒打經典賽隊友！延續神紀錄逼近道奇名將

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天回歸第1棒指定打擊，面對洛磯單場繳出雙安好表現，延續連續上壘紀錄，加上明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）7局失1分好投，終場道奇以7：1收下近期4連勝。

大谷翔平首局首打席就從經典賽隊友菅野智之手中敲出右外野強勁二壘安打，將連續上壘紀錄延續到49場，距離道奇名人堂球星基勒（Willie Keeler）50場的隊史第3長連續上壘紀錄只剩1場，至於距離秋信守在2018年的52場亞洲紀錄也只剩3場。隨後大谷靠著史密斯（Will Smith）高飛犧牲打回本壘得分，幫助道奇先馳得點。

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Shohei leadoff double off Sugano!

SportsNetLA pic.twitter.com/a78MrHyCpe — James （@ShotimeLAD） April 18, 2026

大谷第2打席又敲出一壘安打，而道奇從開賽連續5個半局都有分數進帳，包含明星重砲馬恩西（Max Muncy）上演單場雙響砲，5局打完就狂敲12安攻下7分，早早奠定勝基。大谷翔平今天5打數2安打，吞下1次三振，賽後打擊率0.265、攻擊指數0.917。

道奇明星強投葛拉斯諾今天繳出本季代表作，主投7局用92球有59顆好球，僅被敲2支零星安打失掉1分責失分，飆出7次三振，另有1次保送，優質先發摘下本季第2勝，賽後防禦率3.24；洛磯日本老將菅野智之，今天4局用91球有51顆好球，被敲9安包含1轟失5分，送出3次三振與1次保送，吞下本季首敗，賽後防禦率3.92。

菅野智之。（法新社）

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