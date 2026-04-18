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MiLB》本季代表作！台灣強投林昱珉5局狂飆7K奪首勝 最快球速出爐

2026/04/18 11:51

林昱珉。（資料照，路透）林昱珉。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇3A的台灣強投林昱珉，今天先發面對運動家3A繳出本季代表作，主投5局飆7K僅失2分，最終順利收下本季首勝。

林昱珉開賽上演3上3下，2局下雖然被敲出安打，但單局飆出2K，3局上又是三振開局，不過2出局後遭遇亂流，安打與保送後遭長打狙擊，一口氣掉2分。4局上林昱珉回穩再繳3上3下，5局上雖然隊友與自己都發生守備失誤，但林昱珉仍不受影響，用三振化解失分危機，也結束今天投球任務。

林昱珉此役繳出本季代表作，先發5局用70球有49顆好球，被敲出3支安打失2分，飆出7次三振創下本季新高，另有1次保送，最快球速93.5英哩（150.4公里），防禦率下修至5.51。而響尾蛇3A打線此役大爆發，最終10：4獲勝，林昱珉也收下本季首勝。

另外，效力紅襪3A的鄭宗哲，今天與釀酒人3A進行雙重賽，合計6打數1安打，選到1保送，回本壘攻下1分，賽後打擊率0.277、攻擊指數1.020。

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