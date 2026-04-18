MiLB》道奇新星柯敬賢扛4棒猛打賞敲本季首轟！黃仲翔4局5K無失分

柯敬賢。（取自道奇1A官方X）

〔體育中心／綜合報導〕效力道奇1A的台灣新星柯敬賢，今天面對洛磯1A敲出本季首轟，還上演3安猛打賞；響尾蛇1A的黃仲翔，面對水手後援4局無失分，飆出5次三振。

柯敬賢經過休季調整打擊姿勢後，昨天迎來本季初登場，馬上就有長打演出，繳出單場雙安好表現。今天擔任先發第4棒右外野手，柯敬賢首打席敲出一壘滾地球出局。4局下柯敬賢為該局首名打者，敲出二壘方向強勁滾地球，形成內野安打。

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6局下柯敬賢又是首名打者，這回逮中一顆低角度進壘的球路大棒一揮，夯出右外野平射陽春砲，本季首轟出爐，也將比數扳成1：1平手。8局下柯敬賢又敲出右外野平飛安打，上演猛打賞。此役柯敬賢4打數3安打，包含本季首轟，貢獻1分打點，賽後打擊率0.714、攻擊指數2.036。

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黃仲翔今天在4局上登板，雖然單局被敲2安打又投出保送面臨滿壘危機，但黃仲翔先製造外野飛球出局後再飆三振，展現大心臟安全下庄。接下來3局，黃仲翔只再被敲出2支安打，沒有失分，結束今天投球任務。

此役黃仲翔投4局用69球有44顆好球，被敲出4支安打，投出5次三振與1次保送，沒有失分，最終無關勝負，防禦率下修至2.38。本季黃仲翔在1A出賽3場，11.1局投球送出13次三振，K功不俗。

黃仲翔。（取自Diamondbacks Prospects X）

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