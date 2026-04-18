自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》道奇新星柯敬賢扛4棒猛打賞敲本季首轟！黃仲翔4局5K無失分

2026/04/18 12:44

柯敬賢。（取自道奇1A官方X）柯敬賢。（取自道奇1A官方X）

〔體育中心／綜合報導〕效力道奇1A的台灣新星柯敬賢，今天面對洛磯1A敲出本季首轟，還上演3安猛打賞；響尾蛇1A的黃仲翔，面對水手後援4局無失分，飆出5次三振。

柯敬賢經過休季調整打擊姿勢後，昨天迎來本季初登場，馬上就有長打演出，繳出單場雙安好表現。今天擔任先發第4棒右外野手，柯敬賢首打席敲出一壘滾地球出局。4局下柯敬賢為該局首名打者，敲出二壘方向強勁滾地球，形成內野安打。

6局下柯敬賢又是首名打者，這回逮中一顆低角度進壘的球路大棒一揮，夯出右外野平射陽春砲，本季首轟出爐，也將比數扳成1：1平手。8局下柯敬賢又敲出右外野平飛安打，上演猛打賞。此役柯敬賢4打數3安打，包含本季首轟，貢獻1分打點，賽後打擊率0.714、攻擊指數2.036。

黃仲翔今天在4局上登板，雖然單局被敲2安打又投出保送面臨滿壘危機，但黃仲翔先製造外野飛球出局後再飆三振，展現大心臟安全下庄。接下來3局，黃仲翔只再被敲出2支安打，沒有失分，結束今天投球任務。

此役黃仲翔投4局用69球有44顆好球，被敲出4支安打，投出5次三振與1次保送，沒有失分，最終無關勝負，防禦率下修至2.38。本季黃仲翔在1A出賽3場，11.1局投球送出13次三振，K功不俗。

黃仲翔。（取自Diamondbacks Prospects X）黃仲翔。（取自Diamondbacks Prospects X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中