日職》徐若熙1.2局失7分 日職名捕：捕手更換或有影響

徐若熙=。（資料照，西日本新聞提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕25歲的軟銀鷹台灣右投徐若熙昨在主場福岡巨蛋對歐力士先發，遭到1.2局挨雙轟失7分的震撼教育，苦吞旅日最慘先發敗仗。在昨播出的CS富士電視台ONE《職棒新聞2026》中，日職退役名捕谷繁元信則指出，前兩場他搭配的捕手是海野隆司，這場換成谷川原健太，「這部分或許多少也有影響」。

昨役是徐若熙本季第3次登板，但與前兩場都繳出優質內容不同，此役他用60球投1.2局，就被敲6支安打（含2轟），還送出5次四死球（含1觸身球），在退場後僅透過球團表示：「對球隊很抱歉」，最後承擔球隊4：13不敵歐力士的敗投。

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徐若熙在4月1日初登板就以先發6局無失分奪下首勝，當時他受訪時還指出，「因為海野選手的配球相當出色，讓我投起來非常順手。」4月8日在福岡巨蛋的第2次先發，徐若熙也繳出7局僅失1分的優質內容，只在首局挨西武獅小島大河開轟失1分，昨役同樣在首局挨轟，卻是投出的第1顆150公里速球就遭歐力士打者宗佑磨砲轟。

曾任中日龍監督的谷繁元信，選手時期保有以捕手身分出賽2963場的金氏世界紀錄，他在觀看徐若熙的表現時提及，搭配的捕手不同或許也有影響。此外，同場擔任解說的坂口智隆也指出：「我在看時也在想，是否因為捕手不同，配球方式也有所差異。」他還表示，雖然首局第1球就被打，但之後在搶好球數時也陷入苦戰 ，「當變成只能在直球或指叉球之間選擇時，球路又偏集中在中間附近，打者在心理上就能比較從容應對。」

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