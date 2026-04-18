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MLB》村上宗隆夯暴力滿貫砲猛打賞！岡本和真打擊率跌破2成陷低潮

2026/04/18 12:51

村上宗隆。（法新社）村上宗隆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪日本重砲村上宗隆，今天面對運動家回神，單場上演猛打賞，外加一發超暴力滿貫砲，本季已經敲出6發全壘打；反觀效力藍鳥的岡本和真，今天又是4打數完全熄火，持續陷入低潮。

曾在日職單季狂敲56轟的村上宗隆，以2年3400萬美元（約新台幣10.7億元）加盟白襪；而日職生涯累積248轟、717分打點，拿過3次央聯全壘打王的岡本和真，則以4年6000萬美元（約19億新台幣）加盟藍鳥。

今天村上宗隆擔任第2棒一壘手，5打數3安打上演猛打賞，包含7局上的中外野超大號滿貫砲，本季第6轟出爐，擊球初速高達114.1英哩，飛行距離431英呎，另吞下2次三振，賽後打擊率上升至0.200，攻擊指數0.838，也幫助白襪9：2大勝運動家。

岡本和真今天面對響尾蛇擔任第7棒三壘手，4打數0安打吞下1次三振，近7場比賽27打數僅敲出2支安打，賽後打擊率也和村上宗隆黃金交叉，正式跌破2成剩下0.188、攻擊指數0.553。終場藍鳥3：6不敵響尾蛇。

岡本和真。（法新社）岡本和真。（法新社）

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