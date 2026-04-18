MLB》對戰打擊率衝破8成！大谷翔平成日本名投天敵 道奇主帥笑嘻嘻

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天回歸第1棒指定打擊，繳出單場雙安好表現，且2支安打都是棒打日本前輩、洛磯資深右投菅野智之，而大谷對菅野生涯對戰打擊率也衝破8成，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也很是滿意。

大谷翔平首局首打席，就將菅野的內角滑球拉成右外野線邊的二壘安打，將連續上壘紀錄延續到49場。2局下第2打席大谷與菅野持續纏鬥，最後在連續面對4顆指叉球後仍敲出右外野一壘安打。4局下第3打席，大谷擊出二壘滾地出局，今天對戰菅野3打數2安打。

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大谷去年9月7日對陣金鶯時，與菅野迎來大聯盟生涯首度對決，當時大谷敲出首局首打席全壘打，第2打席又開轟上演單場雙響砲。加上2015年6月10日在日職的唯一1次對決，大谷日、美合計對戰成績來到7打數6安打，打擊率高達0.857，儼然成為菅野智之的天敵。

賽後談到大谷對決菅野智之，道奇總教練羅伯斯笑著說道：「他一直持續對菅野施加壓力，這點很棒。他每個打席內容都不錯，從之前在巴爾的摩對戰時就一直是這樣，這我們非常清楚。」

今天洛磯主場開賽氣溫僅僅華氏35度（攝氏約1.67度），羅伯斯表示雖然很冷，但還在可以接受的範圍，最重要的是球員們能不受影響，開賽就進入狀態。

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