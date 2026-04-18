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NBA附加賽》柯瑞17分未能帶勇士再演奇蹟！J.格林飆36分率太陽闖季後賽

2026/04/18 12:54

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕太陽今天在主場和勇士爭奪西部最後一張季後賽門票，J.格林（Jalen Green）全場狂砍36分，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）未再像前役打出神奇表現，僅進帳17分，最終太陽以111：96擊敗勇士，成為西部第8種子，將在首輪對決龍頭雷霆。

西部第10的勇士在附加賽首戰逆轉擊敗快艇，今天則是要和前役敗給拓荒者的太陽爭奪西部最後一張季後賽門票，前役打完出現腳踝傷勢的波辛傑斯（Kristaps Porzingis）帶傷上陣。

今天開賽勇士陷入5：13落後，且這節失誤偏多，打得相當艱辛，反倒是太陽進攻流暢，團隊命中率超過5成，首節太陽投進6顆三分球，暫時以33：15領先。

勇士在次節開賽打出6：0攻勢反擊，但太陽持續在防守上限制勇士外線出手，直到次節最後4分鐘才靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）投進今天全隊第2顆三分球；柯瑞重回場上後飆進三分球又成功串起球隊攻勢，助隊追到個位數，但讀秒階段J.格林回敬一顆三分球，半場打完太陽暫時以50：45領先。

不過，太陽在第3節又擴大到雙位數領先，但不太妙的是，當家一哥柯瑞膝傷似乎影響頗大，跑起來一拐一拐的也馬上退場治療，3節打完勇士仍有9分落後。

決勝節，太陽靠著格林發揮在度擴大領先，在限制不住他，又無法控制失誤情況下，勇士陷入雙位數落後也打得相當混亂。直到最後3分半鐘時，才靠著波傑姆斯基三分球得分，但已無力逆轉頹勢，只能眼看太陽收下季後賽門票，終場前1分鐘時，D.格林（Draymond Green）竟和布克（Devin Booker）兩人狂噴垃圾話，最後雙雙被趕出場，成為這場比賽意外插曲。

太陽今天6人得分上雙，J.格林狂飆36分、6籃板，布克進帳20分、8助攻；勇士方面，波傑姆斯基23分、10籃板全隊最高，柯瑞17分次之。

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