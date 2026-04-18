WTT支線賽》直落三不敵日本支線賽女王 黃愉偼收下亞軍仍創生涯最佳

黃愉偼（左）在女單決賽不敵日本好手赤江夏星，收下亞軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕22歲的合庫女將黃愉偼今天凌晨在2026年WTT哈維若夫支線賽女單決賽，以0:3不敵世界排名42的日本好手赤江夏星，無緣奪下生涯首座WTT成人組單打冠軍，仍進帳90分積分，下週世界排名也可望從83上升至生涯最佳的65名左右。

21歲的赤江夏星堪稱「支線賽女王」，去年在WTT支線賽斬獲3座冠軍、2座亞軍，3月底她在日本T聯賽女團決賽，也以3:1力退台灣一姐鄭怡靜，為日本生命隊搶下1勝。

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黃愉偼過去在青少年時期曾和赤江夏星交手兩次，各拿1勝，但這回再度交鋒，戰況卻意外地呈現一面倒，黃愉偼首局頻頻被赤江犀利的反手拍打穿防線，一開賽就連丟7分，很快的以3:11讓出；次局也在3平後連掉3分，再度被拉開，8:11再失1局；第3局也一路落後，7:11繳械。

黃愉偼和蔡昀恩的組合，稍早在女雙決賽也以5:11、10:12、5:11敗給赤江夏星/笹尾明日香，以亞軍作收，仍締造兩人在成人組國際賽最佳戰績。

黃愉偼表示，這一站沒能拿下冠軍，雖然有些可惜，「但也有收穫，不管是在比賽經驗還是心態上，也更清楚自己還需要加強的地方。教練在賽前都會提醒、叮嚀我，賽後也會一起檢討，讓我在場上能更穩定發揮。」

結束哈維若夫的賽事後，黃愉偼和蔡昀恩馬不停蹄的在當地時間半夜出發前往下一站斯洛伐克，備戰今天開打的塞內茨支線賽，她表示，「會盡快把身體和狀態調整好，繼續準備接下來的比賽。」

黃愉偼（左1）、蔡昀恩（左2）攜手奪下女雙亞軍。（取自WTT官網）

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