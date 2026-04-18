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MLB》拚塞揚！天使王牌5.2局8K奪5連勝 防禦率0.28寫首見鬼神壯舉

2026/04/18 14:21

索里安諾。（法新社）索里安諾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使王牌投手索里安諾（José Soriano）延續開季歷史級別的表現，今天5.2局狂飆8K無失分，幫助天使以8：0斬斷教士近期8連勝，索里安諾本季防禦率在賽後更壓到鬼神的0.28，寫下史上首見紀錄。

索里安諾今天面對火燙的教士打線，主投5.2局用99球有52顆好球，只被敲出2支安打，雖然投出4次保送，但也飆出8次三振。他在6局上2出局退場後交給希爾賽（Chase Silseth），最終力保不失，也讓索里安諾防禦率再下修至0.28。

天使打線今天也火力支援索里安諾好投，讓他收下本季第5勝，開季連續5場登板都拿勝投。本季索里安諾先發5場投32.2局，只被敲11支安打，失掉1分責失分，飆出39次三振，另有13次保送，每局被上壘率0.73，被打擊率0.104。索里安諾的防禦率、三振目前高居大聯盟之冠，5勝則並列第一，持續穩居投手3冠王寶座，今年有望問鼎美聯塞揚獎。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，索里安諾成為過去80年以來，開季前5場登板防禦率第3低的投手，僅次於1981年與1985年的道奇名投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela），分別為0.20與0.21；此外，索里安諾也是自1913年兩聯盟正式將防禦率納入官方數據以來，史上第一位在開季前5場登板，同時防禦率低於0.50且被安打不超過15支的投手。

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