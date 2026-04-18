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全中運會前賽 東代表隊射箭與舉重奪3面金牌

2026/04/18 14:09

台東縣代表隊東海國中胡安琪在全中運舉重奪1金。（記者黃明堂翻攝）台東縣代表隊東海國中胡安琪在全中運舉重奪1金。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕 115年全國中等學校運動會今天展開，台東縣代表隊昨天分別在射箭及舉重項目傳出好成績，其中，台東體中射箭隊奪下2金，東海國中胡安琪則舉出1金，代表隊迄今累計包括3金在內的9面獎牌。

縣府教育處表示，台東縣代表隊17日分別由國男組射箭複合弓個人對抗賽東大體中李潘嘉良選手、國女組射箭複合弓個人對抗賽東大體中江祤妃選手，以及國女組舉重69公斤級東海國中胡安琪選手（抓舉71公斤、挺舉87公斤、總和158公斤）拿下金牌。

另外，第2名有國女組射箭反曲弓個人對抗賽東大體中謝恩朵選手、國中組射箭反曲弓混雙對抗賽東大體中田俊彥、游語彤選手。 第3名分別是國女組舉重77公斤以上級（77.01公斤以上）卑南國中林鈺美選手、國女組射箭反曲弓個人對抗賽東大體中游語彤選手、國女組射箭複合弓團體對抗賽東大體中游語彤、江祤妃、陳藝、潘語晴等選手、高男組射擊10公尺空氣手槍個人賽東大體中林耀祥選手。

全國中等學校運動會今日晚間嘉義縣立棒球場舉辦開幕典禮，全中運台東縣代表隊以學校為組隊方式參加，將參賽包括田徑、游泳、體操、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、自由車及武術等15種競賽項目，其中，柔道、舉重、角力、田徑、射箭、體操等多個項目，台東縣選手在個人或團體奪牌呼聲相當高。

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