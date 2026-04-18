MLB》李灝宇是誰？底特律主流媒體專文介紹

李灝宇。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕23歲的旅美好手李灝宇今天被底特律老虎隊拉上大聯盟，並在老虎對紅襪之戰先發擔任第8棒三壘手，儘管大聯盟首安尚未出爐，但當地主流媒體《底特律新聞》（The Detroit News）今仍刊出專文介紹這位來自台灣的潛力內野新秀，指出他具有速度和守備多樣性。

李灝宇在2021年6月以總值65萬美元的合約和費城人簽約，並在2023年交易大限之前透過交易加入老虎，文中形容他「如今已是農場體系中最具潛力的年輕內野手之一」。

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老虎球團在去年11月宣布將李灝宇放入40人名單，今年也首度參加大聯盟春訓，儘管因入選經典賽台灣隊提前離開春訓營，而後又因傷忍痛辭退國家隊，但他回到美國後經過復健賽與3A出賽調整，如今獲得升上大聯盟的機會。文中也指出，李灝宇在今年稍早被大聯盟官方農場排名系統（MLB Pipeline）評為2026年三壘手新秀第3名，在外界普遍認為今年該位置缺乏頂尖天賦的情況下，他成為備受矚目的名字。

文中提到，李灝宇在去年效力老虎3A繳出打擊率2成43、攻擊指數0.748的成績，並敲出14支全壘打、61分打點，另有22次盜壘，展現全面的攻擊能力，「無論全壘打或盜壘數都寫下生涯新高，進一步鞏固他作為多工具型球員的發展潛力」。在3A期間，他的衝刺速度接近每秒30英尺（約9.14公尺），並將這樣的速度轉化為27次盜壘嘗試中的22次成功。

文中並引用李灝宇的球探報告，指出守備多功能性成為他的一大特色，雖然以三壘為主要守位，但上季他在3A出賽幾乎平均分配在三壘（60場）和二壘（54場），這樣的靈活性也符合老虎整體建隊思維。

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