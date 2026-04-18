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中職》徐若熙第3場出賽被打爆 葉君璋：太順利也不好

2026/04/18 15:04

葉君璋。（記者陳逸寬攝）葉君璋。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕徐若熙昨在軟銀鷹主場福岡巨蛋對歐力士先發，投1.2局失7分寫下生涯最慘一役，在中職時期協助養成的味全龍總教練葉君璋表示，第2場就看出徐若熙有些狀況，沒想到第3場就遇到挑戰，但太順利也不好，現在遇到狀況，可以學著趕快調整。

葉總指出，第3場他只看第1局，感覺情緒起伏比較明顯，跟第1場不太一樣，徐若熙對自己的狀態非常敏感，第2場應該就有一點不舒服，「他應該在比賽前就在掙扎了，第1局下去應該就知道不對勁。」

葉總表示，味全的教練在第2場有發現一些東西，覺得徐若熙只是靠意志力撐完7局，他才會跟媒體說「若熙接下來很有挑戰」，只是沒想到這麼快，第3場就挑戰了，「他第2場投完，頭應該已經很燒了，太順利也不好，現在碰到一些狀況，可以學著趕快調整。」

葉總指出，從投球的內容細節，其實就能看出一些端倪，第2場的球速雖然還不錯，但是看起來已經蠻滿吃力的，連球的軌跡角度也不一樣，整體的掌握度已經不如第1場，「如果上升角度不夠，打者就會有更多時間看到球。」

葉總認為，徐若熙的問題不在於主審好球帶、適應日職打者這些外在影響，而是本身對身體的掌握，「在第1場之前都很好，第2場其實已經覺得怪怪的，我想他自己心裡面應該已經有『怎麼跟想的不一樣』的感覺，相信以他的能力與敏銳度，應該很快可以找回節奏。」

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