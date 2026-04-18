MLB》球迷舉印有台灣國旗看板加油打氣！李灝宇大聯盟首秀後發聲了

李灝宇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕23歲台灣怪力男李灝宇今天被老虎升上大聯盟，成為台灣第19位登上最高殿堂的球員。儘管今天先發3打數沒安打，守備上也有發生失誤，但李灝宇對於來到球場加油的台灣球迷心懷感激，賽後也在Instagram上道謝。

李灝宇今擔任先發第8棒三壘手，面對紅襪明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）可惜3打數0安打，吞下1次三振，其中最有機會的是在5局上第2打席，李灝宇逮中91英哩速球，咬得相當紮實形成中外野強勁平飛球，可惜最終在警戒區前遭接殺，這球擊球初速達101英哩（162.5公里），飛行距離376英呎。

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守備方面，李灝宇7局下迎來生涯第一個守備機會，紅襪明星外野手杜蘭（Jarren Duran）打成中間方向軟弱滾地球，李灝宇搶在游擊手前面處理並傳向一壘，可惜仍形成內野安打，不過下一棒瑞法拉（Ceddanne Rafaela）又有守備機會，李灝宇也用精彩守備抓下大聯盟第一個出局數。儘管9局下有1次暴傳失誤，但下個Play馬上彌補過來，刺殺跑者。

今天老虎作客紅襪，轉播單位也捕捉到有來自台灣的球迷，在芬威球場舉著印有台灣國旗的加油看板，為李灝宇賣力應援。賽後李灝宇也在IG限時動態表示：「感謝今天所有到場幫我加油的台灣球迷們，謝謝你們的支持，辛苦你們了，你們的加油我都有聽到，謝謝。」

老虎接下來12場比賽有6場會面對左投，也因此在有內野傷兵的情況下將李灝宇拉上大聯盟，希望借助他在3A面對左投的優異表現。而老虎後天將要面對紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet），李灝宇預計將會再次獲得先發機會。

球迷舉印有台灣國旗的看板為李灝宇加油。（取自老虎官方IG限動）

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