NBA季後賽開打！詹皇領軍湖人戰火箭 今日賽事預告與轉播

詹姆斯（左）、杜蘭特（右）。（資料照，法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA季後賽今天登場，東部第三的尼克對決東部第六的老鷹；西部第四的湖人首輪強碰西部第五的火箭，將由41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）對決「KD」杜蘭特（Kevin Durant）領軍的火箭。

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MLB方面，道奇作客洛磯，道奇推出右投斯漢（Emmet Sheehan），對決洛磯先發費特納（Ryan Feltner）。道奇日本巨星大谷翔平有望挑戰跨季連50場上壘紀錄。

中職今天有3場比賽，台鋼雄鷹在澄清湖球場面對樂天桃猿，台鋼推出黃子鵬先發，將對決前東家樂天。桃猿推出本土右投曾家輝；味全龍在天母球場面對中信兄弟，味全派出本土右投郭郁政，對決兄弟本土左投魏碩成；富邦悍將在新莊球場面對統一獅，悍將派出日籍投手鈴木駿輔，獅隊則派出本土投手張宥謙。

日職方面，西武獅作客日本火腿，林安可有望出賽，對決火腿明星右投有原航平。

UBA公開男一級決賽，政治大學挑戰6連霸，對決國立體大；UBA公開女一級決賽，世新大學碰上文化大學。

TPBL方面，夢想家碰上攻城獅，特攻迎戰海神；PLG方面，台鋼獵鷹面對領航猿。敬請鎖定轉播。

NBA季後賽

06：00 老鷹 VS 尼克 轉播：緯來體育

08：30 火箭 VS 湖人 轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

08：00 道奇 VS 洛磯 轉播：緯來育樂、愛爾達體育2台、東森洋片、華視

日職

12：00 西武獅 VS 日本火腿 轉播：DAZN 2

中職

16：00 樂天桃猿 VS 台鋼雄鷹 轉播：愛爾達體育1台、MOMO TV

16：00 中信兄弟 VS 味全龍 轉播：愛爾達體育2台、博斯運動一台

17：00 統一獅 VS 富邦悍將 轉播：緯來體育、愛爾達體育3台

UBA大專籃球聯賽

13：00 女子組季軍戰 中信學院 VS 北市大學

15：00 男子組季軍戰 臺灣藝大 VS 虎尾科大

18：00 女子組冠軍戰 世新大學 VS 文化大學

20：00 男子組冠軍戰 政治大學 VS 國立體大

轉播：緯來育樂

TPBL職業籃球

14：30 攻城獅 VS 夢想家 轉播：緯來體育、YouTube

17：00 海神 VS 特攻 轉播：緯來精采、YouTube

PLG

17：00 領航猿 VS 獵鷹 轉播：YouTube

英超

20：50 艾佛頓 VS 利物浦 第33輪

23：20 英超 曼城 VS 兵工廠 第33輪

轉播：愛爾達體育1台

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