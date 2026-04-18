日職》徐若熙狂掉7分後、今遭軟銀鷹降二軍 城島健司有話要說

徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕日職軟銀銀台灣投手徐若熙昨天在主場先發面對歐力士猛牛，徐若熙僅投1.2局狂失7分，單場失7分創下台日職棒生涯最慘一役。軟銀鷹最後以4比13慘敗，徐若熙吞本季第2敗。軟銀鷹今天做出人員異動，徐若熙抹消登錄降至二軍。

徐若熙昨天先發只投1.2局用60球，被敲6安，包含挨了2發全壘打，丟4次保送、1次觸身球，只送出1次三振，失掉7分。徐若熙從賽前的防禦率0.69，升至4.91。徐若熙本季先發3場，拿到1勝2敗，共投14.2局賞12次三振，被打擊率2成68，每局被上壘率為1.57。

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日媒《體育日本》報導，軟銀球團首席棒球營運總管（CBO）城島健司表示，「雖然不是我們樂見的情況，但為了讓他成長到更高層次，像昨天那樣的狀況其實是在預期之內。最終他必須整季完整扛起先發輪值，並進一步提升輸出。如果以他想挑戰的大聯盟，或成為代表NPB（日職）的投手來看，現在這樣還不夠。」

城島健司期待徐若熙在5月重新找回狀態，「接下來會按照球隊的（強化）計畫來進行，他也應該已經感受到要如何朝下一步成長，該補強什麼能力。雖然會很不甘心，但人就是這樣，沒有懊悔就不會成長。」

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