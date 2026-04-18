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日職》林安可夯長打、棒打澤村賞強投伊藤大海！西武遭火腿逆轉

2026/04/18 16:38

林安可。（資料照，記者陳志曲攝）林安可。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職西武獅今天作客日本火腿，西武台灣好手林安可今天全場4打數1安，就是一支二壘安打。西武獅最後以3比5輸球，日本火腿中止近期的3連敗。

林安可今天擔任第四棒指定打擊，對決上季澤村賞得主、日本火腿王牌投手伊藤大海，首打席敲出三壘飛球出局，第二打席敲出二壘滾地球被刺殺。

第6局1出局西武攻占一壘，林安可鎖定一顆滑球，擊出右外野二壘安打，接著隊友山村崇嘉擊出適時安打送回2分，讓林安可跑回本壘得分，西武取得2比0領先。林安可第四打席面對火腿明星後援田中正義，他敲出一壘滾地球被刺殺。

日本火腿打線6局下包含水谷瞬的逆轉二壘安打、以及清宮幸太郎的關鍵三壘安打，單局灌進5分逆轉戰局。

第9局日本火腿終結者柳川大晟不穩，西武獅靠3支安打、以及桑原將志關鍵保送擠回1分，西武球星源田壯亮吞下再見三振，讓西武獅最終吞敗仗。

總計林安可共4打數有1支二壘安打，跑回1分，賽後打擊率為2成19。

伊藤大海先發6局被敲8安，失掉2分，賞4次三振，摘本季第2勝；西武獅先發投手武內夏暉帳面上5局投球，被敲6安，失掉3分都是非自責分，賞4次三振、丟2次保送，賽後防禦率為1.88，吞本季第2敗。

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