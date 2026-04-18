UBA》邱詠鈴砍26分累到吐！世新逆轉中信闖冠軍戰

世新大學拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世新大學今天在UBA大專籃球聯賽公開女一級4強賽，下半場上演逆轉秀，最終在邱詠鈴繳26分帶領下以85：74擊敗中信學院，繼112學年度後再度闖進冠軍賽，而賽後邱詠鈴也因為太累而在場外嘔吐，展現十足拚勁。

中信這季在6強複賽拿下4勝1負，以頭號種子之姿闖進4強，今天面對第4種子世新。上半場世新一度落後達雙位數，但第3節單節打出23：12逆轉戰局，順利搶下冠軍賽門票。

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世新邱詠鈴繳出全隊最高26分、4助攻，蔡佑蓮16分次之；中信方面，邱群琋轟下全場最高30分、6籃板。

成功上演逆轉秀，世新教練林紀妏表示，針對中信全場包夾已經演練很久，無論預賽還是6強，「今天因為亂流一度落後滿多分，但下半場找到節奏，加上對方體力下滑影響防守，我們也把握機會。」她也感性地表示，高張比賽下，大家都很想做好，身為教練希望作為陪伴者的角色，「我告訴大家，不要緊張，比賽無論輸贏我都會是你們的後盾，我希望球員能勇敢站在這舞台上，我也希望成為球員最堅強的依靠。」

今天繳出26分賽後累到吐的邱詠鈴表示，自己可能只是因為太累，「現在好很多了，可能只是太累，但還可以負荷，大家不用擔心。」

世新冠軍戰對手尚未出爐，但林紀妏表示，不管對手是誰，希望球員像今天一樣展現不放棄精神，願意分享球、願意多點鼓勵，「希望呈現給球迷最美麗的籃球的樣子。」

世新大學邱詠鈴三分得手。（記者陳志曲攝）

世新大學邱詠鈴三分得手。（記者陳志曲攝）

中信學院吞敗。（記者陳志曲攝）

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