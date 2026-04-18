中職》不怪捕手失手錯過稀有紀錄 樂天王牌：他是我兄弟

威能帝。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕樂天桃猿王牌投手威能帝昨復出首戰絕好調，開賽猛飆13上13下，可惜隊友失誤導致他失掉唯一非自責分，中斷跨季連續30局無失分，差0.2局追平豪勁的隊史紀錄，但威能帝卻沒有太多情緒反應，穩住陣腳三振打者守下危機，威能帝直言：「他們是我兄弟，我知道他們不想發生失誤。」

威能帝昨天一度連續30局無失分，原本在5局下三振劉時豪抓到第3個出局數，因為捕手張閔勛暴傳一壘變不死三振，台鋼攻佔一三壘。接著郭永維又擊出一球偏向三壘正面的球，三壘手曾冠傑未能處理起來，形成場地規則安打，威能帝失掉1分非自責。

請繼續往下閱讀...

若計入跨季和非跨季紀錄，威能帝連續30局無失分可排史上第7長，紀錄是2004年統一獅凱撒的45局，而樂天隊史紀錄是豪勁的30.2局，威能帝只差0.2局就能追平隊史紀錄。

此外，威能帝以先發投手身份繳出連續30局無失分，可排史上第4長，聯盟紀錄是2000年兄弟象風神的34.1局。

即便隊友失誤讓他中斷大紀錄，威能帝直言，「他們是我的兄弟，我之所以會感到可惜，是因為我知道他們也不想失誤或傳偏。他們是我的朋友、我的兄弟，我想告訴他們：『嘿，別擔心，我也會支持你們。』」

張閔勛。（資料照，記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法