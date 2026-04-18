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中職》「荏荏馬也有一步踢」 餅總用經典台語詮釋獅隊現況

2026/04/18 15:54

統一獅總教練林岳平。（記者廖振輝攝）統一獅總教練林岳平。（記者廖振輝攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今年開季統一獅傷兵滿營，包括陳韻文、林詔恩、江少慶、陳鏞基、林靖凱、陳傑憲、林佳緯都還沒在一軍亮相，加上林安可和林岱安離隊，目前獅隊戰績7勝5敗1和位居A段班實屬不易，近期拉出一波3連勝小高潮，今天推出洋投獅帝芬先發全力搶勝，強碰富邦本土投手李東洺，富邦若輸球勝率將跌破5成。

2022年下半季獅隊同樣傷兵成群，當時勝率2成88落居墊底，和今年開季戰績走勢大不同，獅隊總教練林岳平表示，不同年代，沒辦法想像那時候是怎麼渡過，目前就用最好的陣容應戰。

餅總說，目前獅隊一軍這一批選手，不少人出賽10場已是生涯單季新高，包括田子杰、潘磊，他們不是常出賽的選手，所以每天比賽有不同的狀況，呈現不一樣的比賽內容，這有好有壞，例如上一週他們發揮不佳球隊輸球，這週有發揮戰績又拉了起來，起伏比較大，這跟選手經驗有關。

獅隊上半季打得極具競爭力，餅總認為，球隊幾名主力球員持續穩定出賽，例如蘇智傑、林子豪、潘傑楷、陳重羽，他們是球隊長期的戰力，基本攻守都很穩定，經驗較不足的選手，他們只要專心做現在能掌握的事情。

今年經典賽林岳平是台灣隊投手教練，經長期集訓比賽，3月經典賽結束才回歸獅隊，他進一步解釋，「我回來獅隊就剩這樣的戰力，陣中教練春訓期間就知道球隊的狀態，所以很早就準備這一批選手，團隊發現可能面臨的狀態，有提早做準備。」

獅隊戰力看似不強，戰績卻不俗，若用一句話形容球隊現況，餅總思索了一會兒，「很難講，我也不太會講。」隨後他吐出一句經典台語，「荏荏馬也有一步踢。」餅總解釋，這匹馬看起來不是很好、醜醜的樣子，但被馬「後踢」踢到還是會有傷害。

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