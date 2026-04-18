全中運》嘉義縣國中軟網多組闖進八強 距奪牌僅一步之遙

全中運軟網賽國中組正在嘉義縣三和國小網球場進 行。（嘉義縣政府提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕全國中等學校運動會軟式網球賽事，17日於大林鎮三和國小網球場開打。地主嘉義縣隊在滿場鄉親加油聲中大爆發，多組選手突破重圍闖進八強，距奪牌僅一步之遙，有機會為嘉義縣留下獎牌。

永慶高中高男組雙打林翊弘、高翊哲，兩人以高度默契與強勢發球主導比賽節奏，攻防轉換俐落流暢，連續擊退對手、毫不拖泥帶水，連過兩關挺進全國八強，只要再一勝就能奪牌。

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大林國中在國女組雙打同樣打出代表作，林恩如、林雅綺首輪就面臨激戰，在驚濤駭浪拉鋸戰中頂住壓力以5比4險勝，接著調整狀態，以5比2再下一城，同樣闖進八強。

混合雙打戰線，大林國中黃冠偉、劉青諛以及林柏宇、簡嘉儀兩組搭檔，展現穩定輸出與臨場應變能力，雙雙連闖兩關進入八強。可惜在關鍵四強門票之戰遭遇強敵力戰敗北，未能再進一步。

嘉義縣政府教育處表示，地主選手在場上的拚勁與表現，充分展現基層培訓的成果與韌性，即便勝負各異，仍為家鄉打出氣勢。隨著賽事進入最終決戰階段，嘉義縣軍團已全面點燃戰火，主場優勢持續發酵，接下來的每一場關鍵對決，都將是榮耀與意志的正面交鋒。

全中運軟網賽國中組正在嘉義縣三和國小網球場進 行。（嘉義縣政府提供）

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