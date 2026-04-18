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體育 籃球 TPBL

TPBL》末節只讓戰神拿9分 夢想家本季6度對戰全勝

2026/04/18 17:02

蔣淯安。（夢想家提供）蔣淯安。（夢想家提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今在主場迎戰台北台新戰神，在對手只有一名洋將之下，靠霍爾曼19分領軍，以99：66寫意取勝，本季6戰橫掃戰神，收下2連勝，明天再贏球就能晉級季後賽。

戰神已經無緣季後賽，今包括丁聖儒、雷蒙恩等主力都缺陣，也只以單洋將恩多應戰，不過首節展現競爭力，靠恩多與新秀謝銘駿輪流得手，帶著27：24領先進入次節。

張宗憲第二節在外線開火，率隊打出14：0攻勢反超，夢想家單節打出31：14一波流，在上半場結束握有55：41領先，霍爾曼攻下全場最高14分，戰神以恩多13分最佳。

易籃後，夢想家在洲際迷你蛋下起三分雨，團隊單節6顆三分彈，帶著86：57領先進入末節，在勝負提前定調下，雙方決勝節都以全本土應戰，戰神末節只拿9分，夢想家完成對戰6連勝。

霍爾曼替補攻下全隊最高19分、10籃板，班提爾挹注17分、8籃板，蔣淯安15分，6助攻，高柏鎧10分、10籃板，戰神以恩多16分最佳，謝銘駿14分、4助攻，錢肯尼10分作收。

高柏鎧。（夢想家提供）高柏鎧。（夢想家提供）

霍爾曼。（夢想家提供）霍爾曼。（夢想家提供）

班提爾。（夢想家提供）班提爾。（夢想家提供）

林俊吉。（夢想家提供）林俊吉。（夢想家提供）

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