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中職》「假日虎王」黃子鵬明首度強碰老東家 樂天少主應戰

2026/04/18 17:08

黃子鵬。（資料照，記者李惠洲攝）黃子鵬。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹明天推派黃子鵬先發，生涯首度對上老東家，樂天桃猿則推派輪值新星曾家輝應戰。今年執教少了黃子鵬單季吃下120局，總教練曾豪駒表示，再養出下一個單季120局土投是球隊的目標。

黃子鵬以5年6600萬台幣轉戰台鋼後變身「假日虎王」，前3戰都在週日登板，戰績1勝1敗，防禦率3.48，明天又在週日登場，生涯首次強碰樂天，過去他在這支老東家奪下51勝，轉任先發後連續5年局數吃超過百局，堪稱中職最耐投的土投。

曾總直言，黃子鵬每一年對自己的要求都很高，既耐投、技術又優質，「確實在這幾年下來，子鵬是聯盟唯一可以投到120局（規定局數）的投手。」

曾豪駒在2020-23年執教期間，只有黃子鵬是曾單季120局的本土投手，今年第二度上任，培養獨當一面的土投是他重要的目標之一，明天強碰黃子鵬的曾家輝就是一大候選，兩人首度交手也象徵傳承的起點。

曾總直言，曾家輝確實可以期待，但他是今年開始才在一軍有比較多輪值機會，如果要拉到120局，那要去思考身體是否負荷得了，「今年有為他設定80至90局，最多在100局以內就會關機，避免明年訓練身體出現狀況。」

在樂天的第二任期，曾總想培養出單季120局土投，「這是我們的目標，球團也有設立編成部，管理每位選手在每個階段的成長，不希望說18歲的年輕進來後馬上比賽，第一步讓他們先把身體素質養起來，循序漸進地出賽。」

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