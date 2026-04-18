UBA》73連勝！政大擊敗台藝闖進冠軍戰 6連霸僅差一步

政治大學拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕衛冕軍政治大學今天在114年UBA大專籃球聯賽公開男一級4強賽碰上台灣藝大，進攻多點開花，謝昀達繳出15分，林子皓14分次之，助隊以86：59擊敗台藝，收下73連勝，闖進冠軍賽，朝6連霸邁進。

已經完成5連霸的政大這季依舊以全勝之姿挺進4強，而台藝前次闖進4強已經102學年度，當時拿下冠軍，隊史尚未在台北小巨蛋出賽過。

請繼續往下閱讀...

今天一開賽，政大打出8：3攻勢，台藝在王威翔帶領下反擊，只是難擋政大多點開花進攻，首節打完政大取得9分領先，但台藝在次節持續緊咬，半場打完台藝暫時以29：37落後。

政大上半場進攻多點開花，吳志鎧、 林子皓拿下7分最高，台藝方面，王威翔兩節打完攻下全場最高12分。

易籃後，台藝一度追到6分差，但政大很快反擊，又帶著12分領先進入決勝節。末節開賽，政大林子皓、輪流發揮帶隊打出一波10：2攻勢，一舉將領先擴大到20分差，勝負大致底定。

政大今天3人得分上雙，謝昀達繳出15分，林子皓14分次之；台藝方面，王威翔和徐堂琪都拿下14分全隊最高。

政治大學宋昕澔（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

政治大學林子皓（左）持球進攻。（記者陳志曲攝）

政治大學拿下勝利。（記者陳志曲攝）

臺灣藝大徐堂琪（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法