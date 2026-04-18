自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》73連勝！政大擊敗台藝闖進冠軍戰 6連霸僅差一步

2026/04/18 17:17

政治大學拿下勝利。（記者陳志曲攝）政治大學拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕衛冕軍政治大學今天在114年UBA大專籃球聯賽公開男一級4強賽碰上台灣藝大，進攻多點開花，謝昀達繳出15分，林子皓14分次之，助隊以86：59擊敗台藝，收下73連勝，闖進冠軍賽，朝6連霸邁進。

已經完成5連霸的政大這季依舊以全勝之姿挺進4強，而台藝前次闖進4強已經102學年度，當時拿下冠軍，隊史尚未在台北小巨蛋出賽過。

今天一開賽，政大打出8：3攻勢，台藝在王威翔帶領下反擊，只是難擋政大多點開花進攻，首節打完政大取得9分領先，但台藝在次節持續緊咬，半場打完台藝暫時以29：37落後。

政大上半場進攻多點開花，吳志鎧、 林子皓拿下7分最高，台藝方面，王威翔兩節打完攻下全場最高12分。

易籃後，台藝一度追到6分差，但政大很快反擊，又帶著12分領先進入決勝節。末節開賽，政大林子皓、輪流發揮帶隊打出一波10：2攻勢，一舉將領先擴大到20分差，勝負大致底定。

政大今天3人得分上雙，謝昀達繳出15分，林子皓14分次之；台藝方面，王威翔和徐堂琪都拿下14分全隊最高。

政治大學宋昕澔（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）政治大學宋昕澔（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

政治大學林子皓（左）持球進攻。（記者陳志曲攝）政治大學林子皓（左）持球進攻。（記者陳志曲攝）

政治大學拿下勝利。（記者陳志曲攝）政治大學拿下勝利。（記者陳志曲攝）

臺灣藝大徐堂琪（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）臺灣藝大徐堂琪（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中