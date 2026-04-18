中職》一秒驚呆一秒融化！李多慧場外被球迷包圍、場內帶小球迷超圈粉

李多慧應援驚見「黃衫軍」大軍 驚訝神情全都錄。（記者王藝菘攝）

〔記者王藝菘／台北報導〕中職味全龍啦啦隊「韓籍女神」李多慧昨（17）日在社群分享一段上下班影片，意外掀起討論。畫面中她開車準備下班在，看到窗外滿街「黃衫軍」搖下車窗，忍不住驚呼：「欸！你們這裡怎麼這麼多中信兄弟？」此時有球迷熱情喊出「中信兄弟總冠軍！」她先是一愣，隨即露出微皺眉的可愛小生氣表情，逗趣反應讓粉絲全笑翻。

原來當天味全龍在天母球場迎戰中信兄弟，大批兄弟球迷提前湧入，周邊宛如一片黃色海洋，也讓路過的李多慧誤以為「走錯場」。

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不過回到球場內，她立刻轉換成親和滿分的應援模式。不僅在場邊賣力帶動氣氛，還特別帶著兩位小球迷一起互動，彎下手把手教應援動作，畫面溫馨又療癒，讓球迷直呼「根本孩子王」。

從場外的驚訝到場內的暖心互動，李多慧自然又不做作的反應，再度成功圈粉，成為場上場下最吸睛的焦點。

李多慧在帶領小龍女們熱舞，並展現招牌甜笑，完美帶動現場氣氛。（記者王藝菘攝）

李多慧帶著小朋友同台應援，大小龍女「萌力」全開。（記者王藝菘攝）

李多慧（左）場內化身孩子王，與小球迷互動萌翻全場。（記者王藝菘攝）

李多慧帶著小球迷一起應援，手把手教動作超暖心。（記者王藝菘攝）

李多慧帶著小朋友同台應援，大小龍女「萌力」全開。（記者王藝菘攝）

李多慧親切地彎下腰與小小龍女互動，眼神中滿是溫柔，展現平易近人的一面。（記者王藝菘攝）

李多慧親切地彎下腰與小小龍女互動，眼神中滿是溫柔，展現平易近人的一面。（記者王藝菘攝）



李多慧在帶領球迷熱舞，並展現招牌甜笑，完美帶動現場氣氛。（記者王藝菘攝）

李多慧（中）場內帶小球迷應援，互動超暖心。（記者王藝菘攝）

李多慧電力全開，充滿節奏感的應援動作與自信神情，讓天母球場熱度爆表。（記者王藝菘攝）

李多慧帶著小球迷一起應援，手把手教動作超暖心。（記者王藝菘攝）

李多慧在車內驚訝的說，並配上字幕問：「欸！你們這裡為什麼很多中信兄弟？」（翻攝李多慧台灣粉絲後援會threads）

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