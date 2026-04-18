UBA》挑戰6連霸只差一步 陳子威：冠軍是留給拚命的人

政治大學拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕衛冕軍政治大學今天以86：59擊敗台灣藝大收下冠軍賽門票，但今天台藝在前3節打出韌性，一路緊咬，直到末節才被甩開。政大總教練陳子威認為，主要是他和台藝教練葛記豪在去年德國世大運時一起合作，彼此都很熟悉，對方也是很有競爭力的隊伍。面對連霸和連勝的壓力，陳子威也鼓勵球員，要專注在每一刻，冠軍是留給拼命的人。

陳子威表示，今天這一場球其實準備了很久，且從暑假盃賽來講，台藝是很有競爭力的球隊，「他們在登峰造極的比賽奪冠，一直都是今年很有水準的球隊，所以他們在上半場打出很強的韌性，整場球緊追不捨。」他也提到，台藝能緊咬的關鍵，是因為去年暑假有跟葛記豪合作過，「他很了解我，然後我也特別了解他們幾位球員，所以大家在互相熟悉的情況下，只能見招拆招。」

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陳子威提到，下半場是贏在防守，「我們也希望明天還是保持這樣的執行力，面對不同的對手，能夠把內容展現得更好，關鍵還是在我們自己的準備。」

提到連霸和連勝的壓力，陳子威表示，球隊並沒有特別記錄贏幾分、幾連勝或是完成幾連霸，「每場球就是要挑戰自己，賽前我也鼓勵他們，雖然比較有壓力，但壓力也是自己選的，要在壓力中學習成長，給自己進步的機會，而連霸跟連勝是累積的，專注在每一刻、每一場球，就能得到我們想要的結果，冠軍是留給拼命的人。」

政治大學總教練陳子威。（記者陳志曲攝）

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