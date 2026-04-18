中職》台鋼本土3本柱成型！連3場賞洋投敗投 戰績獨居龍頭

江承諺。（台鋼雄鷹提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹先發投手江承諺今天繳出6局無失分，當家重砲魔鷹本季第15場出賽終於夯出首轟，終場以6：1擊敗樂天，台鋼先發土投近4戰4勝，連續3場比下洋投，暫居上半季龍頭。

台鋼開季安排黃子鵬、江承諺、王維中扛下本土輪值，3人輪轉的本土輪值從4月11日起4戰4勝，更是連續3場「土投剋洋投」，比下威戈神、羅戈和艾菩樂，台鋼的「本土三本柱」已成型。

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台鋼在3局下開啟攻勢，台鋼紀慶然和高聖恩雙安，陳世嘉觸擊點上二、三壘，隨後靠樂天先發洋投艾菩樂的暴投跑回1分，吳念庭再敲適時安打，單局2分。

台鋼高聖恩在4局下二壘有人適時安打送回1分，5局下陳文杰敲安盜上二壘，再靠2次暴投回本壘得分，前5局遭台鋼盜壘3次的樂天捕手張閔勛，6局下被總教練曾豪駒祭出「無情調度」，改由宋嘉翔繼續跟艾菩樂搭配。艾菩樂合計先發7局，被敲7支安打，有2次四死球，有2次三振和3次暴投，失掉5分（4分自責）。

樂天連續3場的捕手守備都對比賽產生影響，16日宋嘉翔首局2次內野高飛球漏接，遭對方先馳得點，17日張閔勛暴傳一壘間接讓威能帝失掉1分非自責，今再蹲捕跟艾菩樂的投捕組合3度被台鋼盜壘又有3次暴投，途中被曾總換掉。

江承諺合計6局無失分，已連續14場無失分，防禦率降至0.50，空降聯盟防禦率王，奪下本季第2勝。

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