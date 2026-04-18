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新竹縣鏈球國手余雅倩奪新加坡公開賽金牌 6次試擲都破大會紀錄

2026/04/18 18:48

新竹縣鏈球好手余雅倩（右2）在新加坡的驚人表現，被新竹縣鄉親讚譽是「紀錄粉碎機」。（取自竹縣府官網）新竹縣鏈球好手余雅倩（右2）在新加坡的驚人表現，被新竹縣鄉親讚譽是「紀錄粉碎機」。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕被譽為台灣「鏈球女王」的新竹縣鏈球國手余雅倩，昨天（17日）在2026年新加坡田徑公開賽女子鏈球決賽穩定發揮，成功以66.89公尺奪下金牌，也以6次試擲全部打破12年的59.44公尺大會紀錄而令人驚嘆，消息傳回家鄉，被譽根本是場「紀錄粉碎秀」。

縣長楊文科說，余雅倩不僅是賽場上的戰將，也是新竹縣田徑專任運動教練，更是推動新竹縣體育進步的重要力量。縣府為讓選手能無後顧之憂地投入訓練，除支持學校單項體育經費，也已逐步完成提高選手獎勵金及營養金等政策。他期待余雅倩在名古屋亞運的表現。

縣府表示，新加坡公開賽的鏈球大會紀錄原本是59.44 公尺，維持長達12年。余雅倩在這次決賽中6次試擲，成績分別為 66.70m、65.09m、63.20m、66.38m、66.89m 以及 63.18m，每次都破紀錄，最終以66.89公尺的成績封后，且6次成績全部達名古屋亞運63公尺的參賽標準，證實其目前的競技狀態已穩居亞洲頂尖水準。

縣府轉述余雅倩賽後說，現階段她並未刻意針對單場賽事做調整，主要是希望透過上半年的密集參賽來「以賽代訓」，從中提升穩定性、自信心並習慣比賽節奏。待上半年賽季結束後，她將重新投入體能儲備與技術磨練，全力備戰9月的名古屋亞運。#

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