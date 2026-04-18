MLB》U18世界冠軍戰友林子豪眼中的李灝宇 「職業意識非常強烈」

李灝宇。（法新社）

〔記者羅志朋／新北報導〕效力美職老虎的23歲旅美台將李灝宇今天升上大聯盟，成為第19位登上大聯盟的台灣球員，對紅襪之戰立即被排入先發打線，擔任8棒三壘手，3打數0安打吞1K，守備發生1次失誤。

統一獅內野手林子豪是李灝宇平鎮高中大一屆的學長，兩人也是2019年U18世界冠軍隊友，私交不錯，平時兩人常聯繫，獅隊捕手張翔則是李灝宇高中同學。

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林子豪透露，他與隊友張翔是室友，昨天早上約8點左右李灝宇打電話給張翔，告知即將升上大聯盟的消息，當時他在張翔身邊，第一手得知李灝宇要上大聯盟的訊息。

林子豪與李灝宇曾在平鎮青棒並肩作戰兩年，職棒休賽季兩人也會相約一起自主訓練，林子豪說，李灝宇職業意識非常強烈，從訓練量和自我要求就可以看得出來，能站上大聯盟舞台真的不容易，代表實力受老虎球團肯定，「灝宇的個性不服輸，現在上大聯盟大家都會關注，擔心他會被輿論或網友言論影響，希望他能繼續做自己。」

2021年李灝宇締造高中木棒聯賽單一屆賽事最多6轟的紀錄，打擊爆發力強大，身材非常粗壯，享「台灣怪力男」美譽，曾被平鎮青棒教頭吳柏宏評價為「帶過最有力量的打者」。

李灝宇旅美發展多年，林子豪笑說，李灝宇打球風格愈來愈像中南美洲球員，膚色愈來愈黑，外表也超像中南美洲球員，他的個性比較樂觀，也懂得開口講外語融入環境，這一點很重要，他本來就有那個實力，能走到這一步真的不容易。

林子豪。（記者廖振輝攝）

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