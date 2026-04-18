TPBL》夢想家本季橫掃戰神 簡浩肯定團隊心態：不要去想對手是誰

夢想家總教練簡浩。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今在主場迎戰台北台新戰神，在對手只有一名洋將之下，靠霍爾曼19分領軍，以99：66寫意取勝，本季6戰橫掃戰神，總教練簡浩肯定子弟兵的心態。

夢想家在戰神只派出恩多一名洋將下，打完首節還以24：27落後，次節拉高防守強度拉高，靠張宗憲單節攻下 7 分，半場結束取得55：41領先，易籃後夢想家團隊單節6顆三分彈，帶著86：57領先進入末節，在勝負提前定調下，雙方決勝節都以全本土應戰，戰神末節只拿9分，夢想家完成本季6連勝橫掃。

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夢想家今4人得分上雙，霍爾曼攻下 19 分、10 籃板，蔣淯安 15 分、4 籃板、6 助攻，班提爾 17 分、8 籃板、2 助攻，高柏鎧 10 分、10 籃板。

夢想家總教練簡浩賽後表示，「今天執行得最好的其實是心態。雖然對手已確定無緣季後賽，但賽前我就提醒球員，比賽要靠我們自己，不要去想對手是誰，而是把我們的防守與進攻策略做好，並且把每一場都當成季後賽來打。第二節我們把防守強度拉高，這種強度會彼此傳染，節奏就會越打越順。」

蔣淯安則指出，「第二節開始我們逐漸把防守強度拉起來，加上確實執行教練的策略，後面就能再把比分慢慢拉開。」

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