自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》夢想家本季橫掃戰神 簡浩肯定團隊心態：不要去想對手是誰

2026/04/18 19:11

夢想家總教練簡浩。（資料照，記者陳逸寬攝）夢想家總教練簡浩。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今在主場迎戰台北台新戰神，在對手只有一名洋將之下，靠霍爾曼19分領軍，以99：66寫意取勝，本季6戰橫掃戰神，總教練簡浩肯定子弟兵的心態。

夢想家在戰神只派出恩多一名洋將下，打完首節還以24：27落後，次節拉高防守強度拉高，靠張宗憲單節攻下 7 分，半場結束取得55：41領先，易籃後夢想家團隊單節6顆三分彈，帶著86：57領先進入末節，在勝負提前定調下，雙方決勝節都以全本土應戰，戰神末節只拿9分，夢想家完成本季6連勝橫掃。

夢想家今4人得分上雙，霍爾曼攻下 19 分、10 籃板，蔣淯安 15 分、4 籃板、6 助攻，班提爾 17 分、8 籃板、2 助攻，高柏鎧 10 分、10 籃板。

夢想家總教練簡浩賽後表示，「今天執行得最好的其實是心態。雖然對手已確定無緣季後賽，但賽前我就提醒球員，比賽要靠我們自己，不要去想對手是誰，而是把我們的防守與進攻策略做好，並且把每一場都當成季後賽來打。第二節我們把防守強度拉高，這種強度會彼此傳染，節奏就會越打越順。」

蔣淯安則指出，「第二節開始我們逐漸把防守強度拉起來，加上確實執行教練的策略，後面就能再把比分慢慢拉開。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中