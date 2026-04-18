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中職》外界太關注首轟「很不舒服」 魔鷹有話要說

2026/04/18 19:20

魔鷹。（台鋼雄鷹提供）魔鷹。（台鋼雄鷹提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹連2屆全壘打王魔鷹，今天在8局下夯出右外野的特大號全壘打，在本季第15場出賽終於擊出第一發全壘打，中止中職生涯最久的全壘打乾旱。雖然外界解讀是「釋放壓力」，但他很直白地說，「對於我的首轟，唯一感到有壓力的並不是我，而是除了我以外的所有人。」

魔鷹開季狀況不錯，曾連續10場打點追平聯盟紀錄，但他對外界過度關注首轟尚未出爐有點不舒服，「我這個球季其實打得很棒，但每個人卻都在說，『喔你還沒打出全壘打欸！』但我只是在做我該做的，就是把跑者送回來。不要一直去想全壘打，該來的時候自然會來。」

魔鷹直言，「我的職業生涯早就打過一堆全壘打了，所以當人們開始在那邊『喔我的天哪』的時候，我只想說『Chill out man（冷靜點，老兄）』」，如果我沒能把隊友送回來、沒能盡量幫助球隊，那我才有大麻煩。」

魔鷹也說，本季的打擊感覺好極了，「我當然也想打全壘打，每個人都在期待，我也想打啊。相信我，我真的很想。但事情總不會每次都如你所願。即便如此，你還是有任務在身，我一直有把工作做好，所以我感覺挺好的，感謝上帝終於搞定了首轟，接著就是繼續前進。」

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