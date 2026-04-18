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萊恩獅王坐電子琴花車出巡 逾20年冠軍紀念球坐鎮香案

2026/04/18 19:32

球迷為萊恩結彩並寫上「統一制霸」字樣。（記者王姝琇攝）球迷為萊恩結彩並寫上「統一制霸」字樣。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕統一獅今晚舉行「萊恩獅王出巡」活動，萊恩搭上電子琴花車，從台南市立棒球場出發前往亞太棒球場，象徵統一獅「府城獅吼宮」正式駐駕亞太，球迷比照廟會設立香案桌，由超過20年的統一獅冠軍紀念球坐鎮。

閃爍著霓虹燈的電子琴花車，是府城廟會記憶裡最鮮明的一頁，也是陪伴許多民眾長大的台式浪漫，今晚萊恩獅王與應援團長達平特地登上電子琴花車遶境，帶著球迷們穿越時空，重溫那段守在路邊等待花車經過的時光，提早為廟宇季暖身。

資深球迷、知名運動用品店威勝第2代吳建廷攜手好友們擺設香案，坐鎮的是逾20年的統一獅冠軍紀念球，還將球棒改裝成廟會常見的釘棍，也為萊恩結彩並寫上「統一制霸」字樣，電子琴花車經過時放鞭炮歡呼喜迎，每個小細節都不馬虎。

吳建廷說，自己平時也有出入宮廟，此次「萊恩獅王出巡」好友們突發靈感，設立香案「接地氣」；統一獅是台南在地球隊經營，大家長年都是支持者，也期盼藉由這種熱鬧的氛圍，為球隊帶來好運，預祝統一獅今年賽季能取得非常好的成績。

資深球迷吳建廷攜手多位好友擺設香案桌喜迎萊恩。（記者王姝琇攝）資深球迷吳建廷攜手多位好友擺設香案桌喜迎萊恩。（記者王姝琇攝）

超過20年的統一獅冠軍紀念球坐鎮香案桌。（記者王姝琇攝）超過20年的統一獅冠軍紀念球坐鎮香案桌。（記者王姝琇攝）

球棒改裝成廟會常見的釘棍。（記者王姝琇攝）球棒改裝成廟會常見的釘棍。（記者王姝琇攝）

吉祥物萊恩搭上電子琴花車遶境。（記者王姝琇攝）吉祥物萊恩搭上電子琴花車遶境。（記者王姝琇攝）

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