自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》比賽還要繼續！軟銀IG貼徐若熙笑容照 栗原在旁打氣

2026/04/18 19:27

徐若熙和栗原陵矢。（取自軟銀官方IG）徐若熙和栗原陵矢。（取自軟銀官方IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕徐若熙昨先發僅投1.2局失7分吞敗，今天遭軟銀鷹抹消一軍登錄，但監督小久保裕紀強調，這是既定計畫，與前一戰表現無關，並表示將安排他留在福岡巨蛋的一軍設施進行強化調整。軟銀官方IG今天也貼出徐若熙練習時露出笑容的照片，栗原陵矢在旁打氣，並配上「The game goes on」文案，傳達比賽還要繼續的訊息。

在前兩場先發各繳6局無失分、7局失1分的優質好投後，徐若熙昨對歐力士的先發內容不如預期，僅投1.2局就被敲6支安打，包括兩發全壘打，另送出5次四死球，控球狀況並不理想，他在退場後也透過球團表示：「對球隊很抱歉」。

軟銀在今對歐力士3連戰的第2戰賽前做出球員異動，包括將徐若熙降二軍，但小久保指出，不管他前一場投得好不好，原本就打算讓他跳過一次先發，會讓他留在福岡巨蛋進行強化調整，「等身體狀態恢復到能夠應戰，再回到先發輪值。」

在軟銀官方IG今天貼出的5張照片中，就可看到栗原陵矢搭著徐若熙的肩膀，兩人都露出笑容，另外還有徐若熙和翻譯張為瀚並肩走著，栗原陵矢不時在旁做出搞怪表情，氣氛相當融洽。

徐若熙（中）和翻譯張為瀚（左），栗原陵矢在一旁打氣。（取自軟銀官方IG）徐若熙（中）和翻譯張為瀚（左），栗原陵矢在一旁打氣。（取自軟銀官方IG）

徐若熙（中）和翻譯張為瀚（左），栗原陵矢在旁露出搞怪表情。（取自軟銀官方IG）徐若熙（中）和翻譯張為瀚（左），栗原陵矢在旁露出搞怪表情。（取自軟銀官方IG）

徐若熙（中）和翻譯張為瀚（左），栗原陵矢在旁露出搞怪表情。（取自軟銀官方IG）徐若熙（中）和翻譯張為瀚（左），栗原陵矢在旁露出搞怪表情。（取自軟銀官方IG）

徐若熙和栗原陵矢。（取自軟銀官方IG）徐若熙和栗原陵矢。（取自軟銀官方IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中