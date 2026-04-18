中職》比賽還要繼續！軟銀IG貼徐若熙笑容照 栗原在旁打氣

徐若熙和栗原陵矢。（取自軟銀官方IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕徐若熙昨先發僅投1.2局失7分吞敗，今天遭軟銀鷹抹消一軍登錄，但監督小久保裕紀強調，這是既定計畫，與前一戰表現無關，並表示將安排他留在福岡巨蛋的一軍設施進行強化調整。軟銀官方IG今天也貼出徐若熙練習時露出笑容的照片，栗原陵矢在旁打氣，並配上「The game goes on」文案，傳達比賽還要繼續的訊息。

在前兩場先發各繳6局無失分、7局失1分的優質好投後，徐若熙昨對歐力士的先發內容不如預期，僅投1.2局就被敲6支安打，包括兩發全壘打，另送出5次四死球，控球狀況並不理想，他在退場後也透過球團表示：「對球隊很抱歉」。

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軟銀在今對歐力士3連戰的第2戰賽前做出球員異動，包括將徐若熙降二軍，但小久保指出，不管他前一場投得好不好，原本就打算讓他跳過一次先發，會讓他留在福岡巨蛋進行強化調整，「等身體狀態恢復到能夠應戰，再回到先發輪值。」

在軟銀官方IG今天貼出的5張照片中，就可看到栗原陵矢搭著徐若熙的肩膀，兩人都露出笑容，另外還有徐若熙和翻譯張為瀚並肩走著，栗原陵矢不時在旁做出搞怪表情，氣氛相當融洽。

徐若熙（中）和翻譯張為瀚（左），栗原陵矢在一旁打氣。（取自軟銀官方IG）

徐若熙（中）和翻譯張為瀚（左），栗原陵矢在旁露出搞怪表情。（取自軟銀官方IG）

徐若熙（中）和翻譯張為瀚（左），栗原陵矢在旁露出搞怪表情。（取自軟銀官方IG）

徐若熙和栗原陵矢。（取自軟銀官方IG）

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