中職》連續22次盜壘成功破紀錄 郭天信煩惱家裡展示櫃能否放得下壘包

郭天信。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕郭天信昨天以連續22次盜壘成功，改寫高懸近27年的中職紀錄，正式樹立「郭天信障礙」，他很開心能有機會打破紀錄，還體驗打棒球以來第1次拔壘包，卻也開始煩惱，家裡的展示櫃可能放不下加大後的壘包。

味全龍昨在主場天母對中信兄弟，擔任開路先鋒的郭天信1局下就率先敲安，隨後勝騎士對張祐嘉第1球盜上二壘，打破陳瑞振創於1998年10月17日至1999年10月6日的連續21次，他在球迷的歡呼與掌聲中拔起二壘壘包，還被林智勝消遣「你不知道壘包很難拔嗎？卡在那邊，浪費時間，讓我們那局沒有得分。」

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郭天信指出，連續盜壘成功20次後被媒體提醒，上週作客亞太第1場可能因為接近紀錄不太敢跑，直到第2場利用獅帝芬投球動作較大才追平紀錄，這週在新莊原本有機會打破紀錄，想到富邦球員在賽前練習時故意大聲說「不行喔，你們這樣抓不到天信」，讓他覺得對方已經在防範他，考量投捕組合不算很好對付，決定乖一點回到天母再做嘗試。

郭天信很認同總教練葉君璋「盜壘除了要有速度，還要有頭腦」，他認為，剛進職棒前幾年比較像是「為跑而跑」，沒有用腦袋去分析戰況、好球數與投捕習性，這兩年開始重視細節與時機判斷，不再只是單純憑感覺去跑，目標是把成功率提高到8成，更希望透過自己上壘，施壓對方投手與內野守備，為後續打者製造更好的攻擊機會。

郭天信透露，破紀錄的壘包由球團代為保管，等家裡的展示櫃做好再帶回去收藏，只是現在有個小小的煩惱，因為今年比賽使用壘包加大尺寸，不確定家裡的展示櫃能否放得下，「如果太大，我就把壘包下面那支鋸掉，再放進去。」

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