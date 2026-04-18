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UBA》台藝不敵政大無緣爭冠 王威翔：吸收養分再去衝擊他們

2026/04/18 19:35

臺灣藝大吞敗。（記者陳志曲攝）臺灣藝大吞敗。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣藝大今天在UBA公開男一級4強賽以59：86不敵衛冕軍政治大學，即便最後無緣冠軍賽，但總教練葛記豪仍肯定球員的發揮，也鼓勵球員不能把氣勢輸掉，明天還有比賽，要習慣在困境中找到解決方法。

台藝今天在4強戰前3節都勉強能咬住政大，末節才被甩開。葛記豪說：「前3節有咬住，第4節希望球員攻擊節奏加快，變成要賭一波進攻，但投不進反而讓對方反快攻。政大展現出的團隊戰力、成熟度都更好，我們畢竟是第一次進到小巨蛋，希望有機會明年繼續把經驗帶進來。」

葛記豪認為，跟政大相比，台藝的球員比較沒有機會見識到大場面，希望球員能從比賽中汲取經驗，「輸球大家都可能碰到，但不要把氣勢輸掉，明天還有比賽，我們也要習慣在困境中找到解決方法。」

台藝球員王威翔正面看待這次對決，今年進到小巨蛋是很不容易的事情，感謝隊友跟教練團這一整年的辛苦，無論練習、體能，大家都付出很多，「今天前3節咬得很好，一度差6分，可惜到第4節沒有維持住，被對方一波流帶走。」他也提到，很開心跟政大連霸球隊在如此高張力比賽中對決，「希望帶著這養分再去挑戰他們。」

臺灣藝大總教練葛記豪。（記者陳志曲攝）臺灣藝大總教練葛記豪。（記者陳志曲攝）

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