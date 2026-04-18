自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》前8.1局無安打！軟銀強投上澤直之熱投134球 可惜無緣壯舉

2026/04/18 21:20

上澤直之。（資料照，記者陳志曲攝）上澤直之。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀鷹明星投手上澤直之今天先發前8.1局無安打，直到第9局才被擊出安打。上澤直之仍交出8.1局無失分好投，幫助軟銀鷹以7比0完封。上澤直之收下本季第2勝。

上澤直之開賽連續解決5人，第2局因軟銀一壘手山川穗高發生守備失誤讓對手上壘，上澤直之用三振化解危機。第3局上澤直之連續解決2人後，雖然投出保送，上澤直之讓歐力士打者渡部遼人敲滾地球出局，結束該半局。

上澤直之連續解決10名打者後，第7局1出局後，上澤直之先投出保送，接著在2出局後，軟銀三壘手栗原陵矢發生守備失誤，歐力士攻占一、二壘，上澤直之讓歐力士洋砲希莫（Bob Seymour）敲飛球出局，化解失分危機。

第8局上澤直之交出3上3下，第9局先抓到1個出局數後，被歐力士球星西川龍馬擊出安打，上澤直之挑戰無安打比賽失利，軟銀這時也換投，接替投球的軟銀投手尾形崇斗連抓2個出局數守住勝利。

總計上澤直之先發8.1局用134球，被敲1安，賞9次三振、丟2次保送，摘本季第2勝，賽後防禦率為1.27。

日媒《體育日本》報導，上澤直之賽後站上英雄舞台，對於挑戰無安打失利，他笑說，「在那種時候被打，就是我這個人的風格啊。」

上澤直之說，「因為昨天（球隊）投手群用很多人，所以我本來就想要多投幾局，而我也做到了，這點很好。而且球場氣氛和平常不一樣，投起來很享受。」

軟銀打線全場有11支安打，以柳町達2安3打點最佳，柳田悠岐3安2打點；歐力士先發投手九里亞蓮主投6局失2分，吞本季第2敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中