日職》前8.1局無安打！軟銀強投上澤直之熱投134球 可惜無緣壯舉

上澤直之。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀鷹明星投手上澤直之今天先發前8.1局無安打，直到第9局才被擊出安打。上澤直之仍交出8.1局無失分好投，幫助軟銀鷹以7比0完封。上澤直之收下本季第2勝。

上澤直之開賽連續解決5人，第2局因軟銀一壘手山川穗高發生守備失誤讓對手上壘，上澤直之用三振化解危機。第3局上澤直之連續解決2人後，雖然投出保送，上澤直之讓歐力士打者渡部遼人敲滾地球出局，結束該半局。

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上澤直之連續解決10名打者後，第7局1出局後，上澤直之先投出保送，接著在2出局後，軟銀三壘手栗原陵矢發生守備失誤，歐力士攻占一、二壘，上澤直之讓歐力士洋砲希莫（Bob Seymour）敲飛球出局，化解失分危機。

第8局上澤直之交出3上3下，第9局先抓到1個出局數後，被歐力士球星西川龍馬擊出安打，上澤直之挑戰無安打比賽失利，軟銀這時也換投，接替投球的軟銀投手尾形崇斗連抓2個出局數守住勝利。

總計上澤直之先發8.1局用134球，被敲1安，賞9次三振、丟2次保送，摘本季第2勝，賽後防禦率為1.27。

日媒《體育日本》報導，上澤直之賽後站上英雄舞台，對於挑戰無安打失利，他笑說，「在那種時候被打，就是我這個人的風格啊。」

上澤直之說，「因為昨天（球隊）投手群用很多人，所以我本來就想要多投幾局，而我也做到了，這點很好。而且球場氣氛和平常不一樣，投起來很享受。」

軟銀打線全場有11支安打，以柳町達2安3打點最佳，柳田悠岐3安2打點；歐力士先發投手九里亞蓮主投6局失2分，吞本季第2敗。

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